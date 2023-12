Secretaria Municipal de Esporte e Lazer levou esporte, saúde, entretenimento e lazer para toda a população em 2023 - Cris Oliveira/Secom PMVR

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer levou esporte, saúde, entretenimento e lazer para toda a população em 2023Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 30/12/2023 13:33

Volta Redonda - Com eventos e atividades para crianças, adolescentes, adultos e a Melhor Idade, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda levou esporte, saúde, entretenimento e lazer para toda a população em 2023. Foram mais de 15 mil participantes em eventos, além de aproximadamente 35 mil pessoas sendo atendidas por mês pelos equipamentos da Smel, como o Parque Aquático, a pista de atletismo na Arena Esportiva, campos de futebol, a arena do bairro Aterrado e miniestádio da Ilha São João, entre outros espaços.

A secretária Rose Vilela afirmou que os grandes eventos superaram as expectativas e mostraram o quanto Volta Redonda tem investido no incentivo ao esporte.

“Nosso planejamento envolve uma dedicação de todos da secretaria para que possamos promover ações esportivas que tragam mais saúde, alegria, proporcionando lazer para nossa população, sem distinção de idade. O esporte é para todos”, afirmou Rose.

Colônia de Férias

Um dos primeiros eventos de destaque na programação da Smel durante o ano foi a Colônia de Férias de Verão, que teve a participação de mais de quatro mil crianças e adolescentes, de sete a 17 anos, durante duas semanas de atividades em fevereiro. Entre as atividades realizadas pelos 15 polos espalhados pela cidade estiveram oficinas esportivas, de lazer e culturais, além de passeios no Parque Aquático Municipal, Biblioteca Municipal Raul de Leoni, Zoológico Municipal e ginásio do skate.

“Tivemos a maior colônia de férias e foram dias de muitos sorrisos e boas lembranças, atendendo crianças e adolescentes de diversas regiões da cidade”, lembrou a secretária.

Festival Paralímpico

Com a primeira etapa realizada em maio e a segunda em setembro deste ano, o Festival Paralímpico Loterias Caixa reuniu mais de 300 participantes na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac. Organizado anualmente pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2018, e destinado a crianças de oito a 17 anos com e sem deficiência, o festival contou com prática das modalidades Atletismo, Parabadminton, Vôlei Sentado e Parataekwondo (esporte que estreou nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2020).

“Essa foi a terceira vez que Volta Redonda foi escolhida para sediar o festival, e a secretaria deu todo o apoio necessário. É uma parceria que está sendo um sucesso e estamos preparados para continuar sediando esse importante evento esportivo de inclusão, de integração”, disse Rose Vilela.

Olimpede

O mês de setembro também contou dois importantes eventos tradicionais no calendário de Volta Redonda. O primeiro deles foi a Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência), que reuniu mais de 1,7 mil atletas de todas as idades, representando 83 instituições de três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Considerado o evento mais inclusivo do Brasil, a Olimpede teve competições no Parque Aquático Municipal, na Arena Esportiva do Voldac e em ginásios, entre outros espaços.

A secretária Rose Vilela lembrou que a Olimpede trabalha com as quatro deficiências: intelectual, visual, auditiva e física, e é um evento diferente, com uma parte de competição classificando nas modalidades, e outra com as provas de habilidades que possibilitam todos os atletas com 70 anos ou mais a estarem participando.

“Todo o evento foi lindo, desde a abertura até o encerramento. Foram momentos de superação e emoção, de alegria e emoção, que integrou grupos diferentes, promovendo a inclusão”, falou Rose.

Jevre

No mesmo mês de setembro, a secretaria realizou outra tradicional competição: o Jevre (Jogos Estudantis de Volta Redonda). Durante 49 dias, cerca de quatro mil atletas que representaram 51 escolas das redes de ensino municipal, estadual, federal e particular. Foram mais de 300 profissionais envolvidos, com 795 jogos; 66 séries e provas; 71 combates; e 48 apresentações, divididos entre 27 modalidades.

“O Jevre é a maior competição esportiva escolar do Sul Fluminense e tivemos participações especiais que valorizam ainda mais o evento: em 2022 foi o bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio, que prestigiou a abertura dos jogos, e agora em 2023 foi a vez do Leandro Discreto (Leandro Souza de Lima), que é atleta da seleção brasileira de Basquete 3x3 e já conheceu a estrutura esportiva pública que oferecemos à população em Volta Redonda”, citou a secretária de Esporte e Lazer, adiantando que a edição do ano que vem está prevista para 13 de setembro de 2024.

Na edição de 2023, os Jogos Estudantis inseriram três novas modalidades esportivas: Teqball, Beach Tênis e Futevôlei. As demais modalidades disputadas foram: Atletismo; Badminton; Basquetebol e Basquete 3x3; Tênis de campo; Cabo de guerra; Câmbio; Futebol; Futsal Sub 9, 11 e 13; Futsal Sub 15 e 17; Futevôlei; Ginástica Artística, Rítmica e de Trampolim; Handebol; Judô; Karatê; Natação; Queimada; Skate street; Taekwondo; Tênis de mesa; Voleibol e Vôlei de praia; e Xadrez.

“Viva a Melhor Idade”

O ano contou ainda com a tradicional viagem do projeto “Viva a Melhor Idade”, realizado pela Smel em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), beneficiando os idosos que participam assiduamente dos programas para a terceira idade da Secretaria de Esporte e Lazer e da Smas. Somente pela Smel, foram 16 viagens com 4.416 idosos, que aproveitaram as atividades de lazer e entretenimento oferecidas durante a estadia na cidade mineira de Caxambu.

Eles desfrutaram de almoço tradicional da região, passeio pela cidade – com direito a visita ao Parque das Águas e ao comércio local; a estrutura do hotel, com sala de jogos, karaokê e recreação na piscina; além de chá da tarde, recreação, jantar e baile.

“O prefeito (Antonio Francisco) Neto é um entusiasta desse programa que, além de premiar os alunos ativos das atividades, promove mais saúde, mais bem estar para nossa Melhor Idade. Como o próprio prefeito sempre lembra, a expectativa de vida deles aumenta em 10%”, disse a secretária.

Rose Vilela aproveitou para lembrar de outros importantes eventos e ações da Smel ao longo de 2023 que contribuíram para difundir a prática do esporte e promover lazer e entretenimento para os moradores e Volta Redonda.

“Tivemos ainda duas copas de futsal, espetáculos e festival de dança, Copa de Ginástica; enfim, muitas ações gratuitas com mais de 15 mil participantes e beneficiando toda a população. Nossas equipes estão de parabéns, agradeço a dedicação e o empenho de todos. E vamos nos preparar que ano que vem tem mais, e sempre com novidades”, disse Rose.