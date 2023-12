De janeiro a novembro, Zoo-VR recebeu 301 mamíferos, 149 aves e 52 répteis - Arquivo/Secom PMVR

De janeiro a novembro, Zoo-VR recebeu 301 mamíferos, 149 aves e 52 répteisArquivo/Secom PMVR

Publicado 29/12/2023 11:07

Volta Redonda - O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) acolheu 502 animais silvestres, de janeiro a novembro de 2023, sendo 301 mamíferos, 149 aves e 52 répteis. Os animais chegaram até o zoológico por meio de resgate da própria equipe, do Corpo de Bombeiros e até de moradores, que encontraram os animais em via urbana e encaminharam aos cuidados das equipes de biólogos e veterinários.

Muitos desses animais, conforme descreveu o coordenador do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira, chegaram com ferimentos graves ocasionados por acidentes de trânsito, sendo vítimas de atropelamento. Eles receberam todo o cuidado necessário para reabilitação, tratamento e, posteriormente, soltura à natureza. O coordenador mencionou ainda que: das espécies resgatadas neste ano, se destacam o Gambá-de-orelha-preta, que representa 124 dos recebimentos com 279 animais; e o Periquitão-maracanã – 46 recebimentos de 49 animais.

“Esses animais quando chegam ao Zoológico Municipal passam, primeiramente, por uma avaliação clínica criteriosa para saber quais são as condições de saúde – isso inclui exames –, também é feita uma avaliação comportamental. Em seguida, os animais são encaminhados para a reabilitação, onde recebem o tratamento adequado. Os que têm condições de retorno imediato à natureza – que são adultos e viveram um bom tempo no habitat natural – ficam o menor tempo no Zoo. No caso de filhotes, há um cuidado maior no processo de reabilitação, no aprendizado e no contato com alimentos que deverão encontrar na natureza, para depois serem reintroduzidos na vida livre”, explicou o coordenador.

Processo de soltura

O processo de soltura depende das habilidades do animal, segundo Jadiel Teixeira. Para ajudar na reinserção, o Zoo-VR conta com a parceria do Instituto Vida Livre, do Rio de Janeiro, que leva os animais recuperados até o seu habitat natural ou onde há ocorrência daquela espécie.

Em outubro deste ano, um dos animais resgatados e acolhidos pelo Zoo-VR foi o filhote órfão de ouriço-cacheiro, que ganhou o nome de “Vilminha”, em homenagem à personagem do desenho animado “Os Flintstones”. Ela (fêmea) foi encaminhada ao Instituto Vida Livre, no Rio de Janeiro, onde começou a ser preparada para ser reinserida na natureza.

O filhote foi encontrado sozinho por um morador de Volta Redonda em agosto deste ano e logo recebeu os primeiros cuidados de biólogos e veterinários do Zoo-VR. Neste período, em tratamento, o filhote adquiriu peso e cresceu.

Animais hospedados no Zoo

O coordenador do Zoo-VR, Jadiel Teixeira, explicou ainda que os animais que estão hospedados no Zoológico Municipal de Volta Redonda não podem mais ser reintroduzidos no ambiente natural, seja por portarem sequelas físicas ou psicológicas, causadas pelo grande período em que foram mantidos de forma errada por pessoas ou lugares não habilitados; ou ainda pela falta de ambiente natural, dependendo da espécie.

Algumas das espécies que chamam mais a atenção dos visitantes são os felinos – atualmente há duas onças-pardas, uma onça-pintada e dois tigres (sendo um idoso), e cada categoria de mamífero vive separado nos seus respectivos recintos.