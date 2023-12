Acusado abordava mulheres na rua e as obrigava a entrar em veículo; Polícia Civil pede que possíveis vítimas procurem a 93a DP - Divulgação/PCERJ

Acusado abordava mulheres na rua e as obrigava a entrar em veículo; Polícia Civil pede que possíveis vítimas procurem a 93a DPDivulgação/PCERJ

Publicado 28/12/2023 15:13 | Atualizado 28/12/2023 15:40

Volta Redonda - Um homem de 44 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (28) por policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), no bairro Jardim Europa, em Volta Redonda, acusado de uma série de tentativas de abuso contra mulheres. O homem, conhecido como “Maníaco do Vectra” - por causa do modelo do automóvel utilizado por ele na abordagem às vítimas - foi preso em casa, ainda na cama, por volta de 7h.



A equipe policial, sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho, cumpriu um mandado de prisão preventiva obtido contra o suspeito, expedido na quarta-feira (27), pelos crimes de tentativa de estupro e coação no curso do processo.



O último incidente registrado ocorreu no dia 20 deste mês, no bairro Conforto, quando uma mulher foi forçada a entrar no veículo modelo Vectra prata do suspeito. O agressor foi flagrado por câmeras de monitoramento, e a vítima conseguiu escapar no exato momento em que o criminoso se preparava para assumir a direção do veículo.



Após o registro feito pela vítima do dia 20 de dezembro, o agressor teria ameaçado a mulher, chegando inclusive a ameaçá-la de morte.



Há informações, ainda não confirmadas, de que o acusado praticou condutas semelhantes contra outras mulheres. Os agentes estão convocando essas mulheres para comparecerem à sede da 93ª DP, no Aterrado, a fim de realizar o reconhecimento do suspeito. O homem foi indiciado por estupro tentado e coação no curso do processo.



O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.



A Polícia Civil pede a colaboração da população com informações, e disponibiliza o Disque Denúncia (24) 3339-2462, com sigilo garantido.