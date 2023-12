Prefeitura de Volta Redonda oferece cursos, entre formações, técnicos e de qualificação profissional, para toda a população - Divulgação/Secom PMVR

Prefeitura de Volta Redonda oferece cursos, entre formações, técnicos e de qualificação profissional, para toda a populaçãoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 27/12/2023 17:23 | Atualizado 27/12/2023 17:24

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio de secretarias e autarquias, além de parcerias com instituições de ensino, oferta diversos cursos, entre formações, técnicos e de qualificação profissional para a população, criando oportunidades para quem quer estudar e ingressar no mercado de trabalho. Em 2023, esse trabalho foi intensificado e beneficiou mais de 4.7 mil pessoas, que têm opções de construir uma carreira, por meio de acesso gratuito a formações educacionais e profissionais.

EJA

Começando pelo ensino público da rede municipal, além das crianças e adolescentes já atendidos pela educação básica e fundamental, o município trabalha ativamente para que as pessoas que desejam retomar os estudos consigam voltar a estudar. Por meio da Secretaria Municipal de Educação, a prefeitura oferta vagas para a Educação de Jovens e Adultos e Idosos (EJA), que vai da Alfabetização ao 9º Ano do Ensino Fundamental. Em 2023, serão cerca de 390 formandos.

O objetivo é possibilitar que as pessoas que, por algum motivo, ainda não concluíram os estudos possam faze-lo. Na EJA, o aluno tem a possibilidade de concluir os estudos num tempo menor, realizando dois anos de escolaridade em um, com uma equipe de profissionais especializada e metodologia de trabalho diferenciada. Podem fazer a EJA alunos com idade a partir dos 15 anos.

São 11 unidades educacionais com a EJA, sendo: três escolas que ofertam no período da manhã (Wandir de Carvalho, no Siderlândia; José Juarez Antunes, no São Luiz; e o Colégio Getúlio Vargas, da Fevre – Fundação Educacional de Volta Redonda –, no Laranjal). E as outras escolas oferecem no período noturno, das 18h às 22h, sendo que das 18h às 18h40 as unidades estão abertas com a merenda escolar para os alunos da EJA.

Os interessados podem obter mais informações pelo telefone da Secretaria Municipal de Educação: 3356-7000.

Fevre

Ainda na área de educação pública, a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) conta com curso de qualificação profissional, por meio do programa “Qualifica Fevre”, em parceria com a secretaria de Educação. Neste ano, 155 alunos da rede pública municipal concluíram os cursos ofertados: Assistente Administrativo, Assistente em Distribuição e Logística, Programação, Programação e Arte Urbana. Quem quiser saber mais sobre os cursos pode entrar e contato pelo telefone da Fevre: 3350-7557.

Além da educação fundamental, a Fevre oferece à população qualificação profissional com o curso de Técnico de Enfermagem, através de parceria com a Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica). De acordo com a fundação estadual de ensino, 37 alunos participaram do curso neste ano, sendo que 20 estão se formando agora em dezembro, e outros 17 vão concluir o curso em julho do próximo ano.

Secretaria de Assistência Social

A qualificação profissional também é oferecida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), por meio das oficinas de capacitação e inclusão produtiva. Levantamento da secretaria aponta que em 2023 foram formados 3.492 jovens e adultos nas oficinas.

São oferecidas capacitações para atuar como cabeleireiro e barbeiro, designer de sobrancelha, garçom e maitre, manicure e design de unhas, trancista, além das áreas de corte e costura, culinária (doces, biscoitos e salgados artesanais), estética (massagem relaxante), artesanato em geral. Também são oferecidas oficinas de segurança alimentar e pelo projeto Novos Horizontes – que beneficia pessoas com idade entre 14 a 64 anos e têm como meta a realização de oficinas de orientação para o mundo do trabalho.

O telefone da secretaria é 3339-9024.

Fundação Beatriz Gama

Outro órgão da prefeitura que atende a população com qualificação profissional é a Fundação Beatriz Gama (FBG). Em 2023, 506 pessoas fizeram os cursos de qualificação para o mercado de trabalho ou atuação como autônomo. Durante o ano são ofertadas vagas em cursos de Confeitaria, Corte e Costura, Estética Corporal, Eventos, Mecânica de autos, Depilação, Cabeleireiro, Manicure, Maquiagem e Empreendedorismo.

A FBG também oferta cursos de informática, barbeiro, literatura, xadrez, elétrica predial, sublimação e mecânica de motos para jovens que cumprem medidas socioeducativas. Esses cursos acontecem por meio de parceria com o Cense (Centro de Socioeducação Irmã Asunción de la Gándara Ustara) Volta Redonda, ligado ao Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), o Criaad (Centro de Recursos Integrados a Atendimento a Adolescentes). E o curso de Elétrica Predial também é ofertado em parceria com a Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth.

Outras informações poderão ser obtidas através dos telefones: (24) 99314-5547, (24) 99313-5341, (24) 99310-7562 ou (24) 97834-6707.

Secretaria da Mulher

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) também oferece qualificação profissional, por meio do Projeto “Mulheres Mãos à Obra”, que formou neste ano 181 mulheres. A iniciativa qualifica moradoras de Volta Redonda acima de 18 anos em cursos profissionalizantes de construção civil: Bombeira Hidráulica Predial; Eletricista Predial; Pedreira de Alvenaria Predial; Pedreira de Acabamento e Revestimento Predial; Pintura Predial; e Corte Oxiacetilênico.

Os cursos têm duração média de quatro meses e acontecem em três turnos: no período da manhã (8h às 11h30), tarde (13h às 16h30) e à noite (18h às 21h30) no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides Moreira, no bairro Aero Clube. Todo o material didático, necessário para as aulas práticas e teóricas, também são ofertadas as alunas, gratuitamente.

Cada aluna tem direito a passagem no transporte público, uniforme, lanche e Equipamento Individual de Proteção (EPI). O projeto ocorre em parceria com a secretaria de Assistência Social e a Fevre. Um ambiente que antes era ocupado na maioria por mão de obra masculina e coloca este projeto como pioneiro na região ao priorizar as mulheres.

Mais informações pelo número 3339-9215.

Cederj

E para quem busca ingressar no ensino superior, em Volta Redonda são disponibilizadas vagas em seis cursos de graduação na modalidade semipresencial, oferecidos gratuitamente por três universidades que fazem parte do Consórcio Cederj, coordenado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em 2023, cerca de 800 alunos cursaram suas graduações durante o segundo semestre.

Para o próximo ano, a Universidade Federal Fluminense (UFF) ofertou vagas para Licenciatura em Matemática, curso superior em Computação e graduação em Administração Pública. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) disponibilizou oportunidades para licenciaturas em Ciências Biológicas e Física. E a Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) contou com vagas para Licenciatura em Pedagogia.

Os alunos estudam no Polo Cederj Professor Darcy Ribeiro, que fica localizado na lateral do Estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania, em um espaço próprio, com secretaria, sala de direção, salas para tutorias presenciais, uma biblioteca e um auditório, construído e inaugurado pelo prefeito Antonio Francisco Neto.

Para mais informações, os contatos do Polo Cederj em Volta Redonda são: 3337-4805 e 3339-4221.