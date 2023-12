Crime embaixo do Viaduto Heitor Leite Franco, na Avenida Amaral Peixoto, foi flagrado por câmeras da Semop - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 27/12/2023 16:55 | Atualizado 27/12/2023 17:06

Volta Redonda - Um homem em situação de rua foi detido e encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) por guardas municipais nesta quarta-feira (27), em Volta Redonda, após agredir uma mulher. O crime aconteceu embaixo do Viaduto Heitor Leite Franco, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e foi flagrado por guardas municipais e câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).



Os guardas estavam em patrulhamento quando avistaram o homem derrubando a mulher e a empurrando. A agressão teria sido motivada por ciúmes. Ele chegou a resistir à abordagem e foi levado para a delegacia. Ambos não possuem residência fixa e até a divulgação desta nota, o suspeito prestava depoimento na unidade policial.



O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, reforçou que a orientação aos agentes é que eles estejam sempre atentos durante os patrulhamentos.



“Parabenizo aos agentes pela agilidade e presteza no atendimento, que graças à atuação deles foi evitada uma situação mais grave. Lembrando que é importante que as vítimas e testemunhas procurem as forças de segurança mais próximas e denunciem esses casos. Isso ajuda a combater a sensação de impunidade e a traçar planejamentos de segurança adequados. Este é mais um caso que demonstra que o investimento feito na nova tecnologia tem sido bem aplicado na segurança pública, tornando Volta Redonda uma cidade mais moderna e segurança”, disse o secretário.

