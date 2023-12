Do total de refeições servidas, 19.357 foram cafés da manhã e 208.406 almoços, consumidos a preços populares - Arquivo/Secom PMVR

Do total de refeições servidas, 19.357 foram cafés da manhã e 208.406 almoços, consumidos a preços popularesArquivo/Secom PMVR

Publicado 26/12/2023 16:58

Volta Redonda - O Restaurante Popular de Volta Redonda, localizado na Avenida da Integração, no bairro Aterrado, serviu mais de 560 mil refeições em 2023. Desse total, foram 19.357 cafés da manhã e 208.406 almoços consumidos a preços populares. Outros 40.978 desjejuns e 280 mil refeições foram servidas gratuitamente, destinadas às pessoas em situação de rua atendidas pelo Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) e para crianças de até 6 anos.

O equipamento forneceu ainda 12.428 desjejuns e refeições com desconto, através da carteira do Restaurante Popular, destinada às famílias incluídas no CadÚnico (com renda familiar per capita de até R$ 650,00) ou que recebem Benefícios de Prestação Continuada (BPC). Durante o ano, foram emitidas 789 carteiras para desconto, com validade de seis meses, emitidas na sede da Secretaria de Assistência Social (SMAS), no setor do Cadastro Único.

O equipamento público de alimentação e nutrição, que integra a Rede Operacional do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), tem como objetivo ampliar a oferta de refeições nutricionalmente adequadas e a preços acessíveis. O público alvo preferencial é justamente a população de baixa renda da cidade. O Restaurante Popular é ligado ao Setor de Segurança Alimentar, da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), sendo o equipamento público com maior alcance do município no combate à fome. O local atende cerca de duas mil pessoas por dia, que fazem no local as principais refeições.

O Restaurante Popular conta com subsídios e coordenação da Prefeitura para fornecer refeições balanceadas a custo baixo. Com o subsídio de mais de 50% dado pelo Governo Municipal, o almoço sai a R$ 3,50, e o café da manhã a R$ 1,50 para a população. Entre os principais frequentadores do local estão os idosos, na maioria homens. O dia de maior movimento é as sextas-feiras e os pratos que mais fazem sucesso são a feijoada e o frango assado.

Refeições balanceadas

Todos os dias, o cardápio do almoço inclui salada de folhas; e salada de leguminosas. Como acompanhamento, tem arroz branco, feijão (preto ou carioca), uma guarnição; proteína (carne), suco e sobremesa. Nos dias de suínos ou pescados, o restaurante oferece ovos como opção para os clientes. No café da manhã, é servido pão francês com margarina, café ou café com leite. O Restaurante Popular funciona de segunda a sexta-feira: 7h às 9h (desjejum) e 10h30 às 14h30 (almoço).