80% dos entrevistados apontam que empresa responsável pela alimentação escolar da rede municipal 'atende plenamente' às escolasDivulgação/Secom PMVR

Publicado 26/12/2023 16:51

Volta Redonda - Quando deixam suas crianças e adolescentes nas escolas da rede municipal de ensino de Volta Redonda, os pais e responsáveis podem confiar que eles terão educação de qualidade, em um ambiente seguro – e com a melhor alimentação. Pesquisa com diretores de 90 dessas instituições de ensino aponta uma aprovação praticamente unânime em todas as questões listadas no levantamento, realizado no mês de novembro pela Secretaria Municipal de Educação (SME).

No quesito “Preparação e distribuição dos alimentos”, 98,9% dos entrevistados responderam que a merenda oferecida é “saborosa” (47,8% consideram “ótima”, e 51,1% dizem que é “boa”); a mesma porcentagem foi observada quando perguntados sobre a apresentação do prato e seu porcionamento, com 45,6% considerando “ótima”, e 53,3% “boa”.

E 98,9% também foi o índice de respostas positivas no tópico “Gêneros alimentícios e insumos” quando perguntados se a quantidade gêneros alimentícios era adequada. Quanto à quantidade dos gêneros alimentícios, 75,6% responderam que era “boa” e 23,3% que era “ótima” – culminando nos mesmos 98,9% de aprovação, mesmo índice de satisfação quando a pergunta era sobre a qualidade dos insumos (76,7% disseram que era “boa”, e 22,2% que era “ótima”).

Os diretores das escolas também tiveram que responder sobre o trabalho das merendeiras. Para 92,2% dos entrevistados, o número de merendeiras em cada unidade de ensino está de acordo com o número de refeições preparadas, e para todos os participantes elas se apresentam com uniforme adequado, limpo e completo.

Ao se considerar todos os critérios analisados para a Avaliação Geral, 80% dos entrevistados disseram que a empresa Ômega Alimentação, empresa responsável pelo preparo e fornecimento de alimentação escolar da rede municipal, “atende plenamente” às necessidades das escolas quanto ao serviço de merenda.

Compromisso com a excelência

A Secretaria Municipal de Educação começou a realizar a pesquisa de satisfação em março deste ano, sempre obtendo altos índices satisfatórios. O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, lembra que as crianças do Ensino Fundamental recebem duas alimentações: desjejum e o almoço, no turno da manhã; almoço e lanche, no turno da tarde. Entre os elogios recebidos estão aqueles a respeito do sabor, qualidade, equilíbrio nutricional e variedade do cardápio.

“Quando assumimos a Prefeitura, em 2021, sabíamos que havia muita coisa a reconstruir na Educação. Nossos alunos precisam que tudo seja muito bem feito, e o resultado da pesquisa nos deixa orgulhosos, pois a alimentação dos estudantes é fundamental para que eles tenham um desempenho ainda melhor. Tenho certeza que, em 2024, nosso secretário Sérgio Sodré, assim como os professores, diretores, a empresa Ômega Alimentação e as merendeiras, vão se dedicar a melhorarmos ainda mais”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.