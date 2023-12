Mulher de 24 anos confessou na 93a DP ter pago R$ 120 em documento falsificado - Divulgação/PCERJ

Publicado 27/12/2023 11:24 | Atualizado 27/12/2023 11:26

Volta Redonda - Uma mulher de 24 anos, funcionária de uma loja do shopping Park Sul, em Volta Redonda, foi presa em flagrante por volta das 16h30 desta terça-feira (26), por policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), pelos crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público.

A comerciária é acusada de ter comprado e apresentado um atestado médico falso - apresentado em papel timbrado da secretaria municipal de Saúde de Barra Mansa - para ser dispensada do trabalho entre os dias 17 e 24 de dezembro. Encaminhada para a 93a DP, a mulher confessou que comprou o documento falso por R$ 120, de uma pessoa ligada à área da saúde, mas não informou o local exato da compra.

Os agentes da 93ª DP entraram em contato com a médica que supostamente havia assinado o documento, que informou aos policiais que nunca trabalhou na unidade de saúde que consta no atestado falso. A médica também não reconheceu como sendo dela a assinatura no atestado, apenas o nome e o número do CRM (Conselho Federal de Medicina) eram verdadeiros.

A suspeita foi recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada à disposição da Justiça.