Indústria puxou a alta na geração de novos postos de trabalho, com 662 vagas criadasCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 28/12/2023 17:19

Volta Redonda - Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, referentes a novembro, foram divulgados nesta quinta-feira (28) e aprontam Volta Redonda com saldo positivo de 1.168 novas vagas de trabalho criadas – foram 3.403 admissões contra 2.235 desligamentos no período.

Com o resultado, Volta Redonda ficou em primeiro lugar na geração de empregos na região Sul Fluminense, e em terceiro lugar no estado, atrás apenas da capital (Rio de Janeiro) e da cidade de Niterói, na região metropolitana.

Todas as áreas tiveram saldo positivo. A Indústria puxou a alta na geração de novos postos de trabalho: 662 vagas criadas. Em seguida vieram os setores de Serviços (186), Construção (176), Comércio (143) e Agropecuária (1).

Município lidera também no balanço anual

Os números também são positivos para Volta Redonda no balanço de janeiro a novembro deste ano. Foram 30.622 admitidos contra 27.637 desligados, com saldo de 2.985 novas vagas criadas no ano. O levantamento aponta a cidade como a primeira da região também nesse período de 2023.

“Chegamos ao fim do ano com mais essa boa notícia, mostrando que Volta Redonda está no caminho certo. Foram três anos de muito trabalho para reconstruir a cidade e já está dando resultado. Foram investimentos e parcerias importantes. Já melhoramos muito, mas sabemos que há muito ainda o que fazer. E vamos continuar trabalhando para gerarmos mais empregos para nossa população”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto, que está de férias.