Subprefeitura do Retiro registrou 74.920 atendimentos de janeiro a novembro deste ano, número 10% maior em relação ao ano anterior - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 29/12/2023 11:13

Volta Redonda - A Subprefeitura do Retiro, em Volta Redonda, registrou 74.920 atendimentos de janeiro a novembro deste ano, número 10% maior em relação ao ano anterior. O coordenador da Subprefeitura, Jorge Ricardo Silva, o Jorginho, destacou que parcerias firmadas com instituições e a criação de novos serviços contribuíram para o aumento no número de pessoas atendidas e na qualidade do serviço prestado.

“Fizemos uma média de 6,8 mil atendimentos por mês, e a previsão é encerrar o ano ultrapassando a marca de 80 mil pessoas atendidas na Subprefeitura. E tivemos novos convênios implementados que ampliaram a variedade de serviços que são oferecidos diariamente à população”, contou Jorginho.

Dentre os novos atendimentos estão o cadastramento para o VR Card, em parceria com o Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros) e a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU); e a criação da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para o Terceiro Setor e Instituições Religiosas.

“Essa coordenadoria tem a finalidade de assessorar, coordenar, articular e encaminhar demandas das instituições do Terceiro Setor e Religiosas”, explicou o coordenador.

Outra parceria foi a iniciada em abril deste ano com o Ministério Público do Trabalho (MTE), que já atende em torno de 600 pessoas mensalmente.

Convênio com INSS

De acordo com o levantamento da Subprefeitura, outra parceria que tem apresentado evolução no número de atendimentos é o convênio com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Quando foi iniciado, em 2022, foram registradas 670 pessoas atendidas, e neste ano já foram 1,8 mil atendimentos.

O convênio oferta serviços do órgão do Governo Federal como aposentadoria por idade (urbana e rural) e por tempo de contribuição; pensão por morte, auxílio reclusão; benefício assistencial ao idoso e à pessoa com deficiência; salário-maternidade; certidão de tempo de contribuição; cópia de processos; e revisão de benefícios, entre outros.

Vagas de emprego

O posto do Sine (Sistema Nacional de Emprego) na Subprefeitura, que atua com cadastro e encaminhamento para vagas de emprego, entre outros serviços, registrou neste ano 590 encaminhamentos. O número de empresas cadastradas aumentou, passando de 377 para 464.

Em relação ao Seguro Desemprego, que acontece em duas fases (agendamento e habilitação para receber), foram 1.309 acessos ao serviço ao longo do ano.

“A Subprefeitura também disponibiliza o auditório para que as empresas cadastradas no sistema realizem entrevistas de emprego, processos de seleção e de integração para novos funcionários. Neste ano, o espaço sediou 20 processos seletivos”, contou o coordenador.

Outros serviços

O balanço 2023 da Subprefeitura do Retiro contabilizou outros importantes atendimentos. Em relação a IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e taxas diversas, foram atendidas cerca de duas mil pessoas por mês, buscando por serviços como guias de IPTU e parcelamento; Dívida Ativa (emissão de boletos e parcelamentos); acesso ao Cadastro Imobiliário; transferência de titularidade de imóvel; Certidão de Busca; e revisão de cadastro.

Ainda segundo o levantamento da autarquia, foi registrada uma média de 2,5 mil atendimentos relacionados a recepção, orientação e atendimento geral ao público. São cidadãos que buscam por serviços como cadastramento para o programa “Minha Casa Minha Vida”; emissão de contracheques; segunda via de conta de energia elétrica; agendamento de serviços para o Detran/RJ; segunda via de CPF; taxa de incêndio (Bombeiros); auxílio para inclusão digital.

“Temos investido na qualificação dos nossos funcionários para acompanhar esse crescimento de serviços e aprimorar o atendimento aos contribuintes, comerciantes e empresas que buscam a Subprefeitura do Retiro. Nosso atendimento abrange principalmente o público que mora e trabalha nos bairros à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, mas toda a população de Volta Redonda pode se beneficiar com os serviços oferecidos pela Subprefeitura”, explicou Jorginho.

A Subprefeitura fica localizada na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.