Milhares de moradores do município e cidades vizinhas curtiram shows em clima de paz, alegria, confraternização e segurançaJoão Marcos Coelho/Secom PMVR

Publicado 01/01/2024 16:53

Volta Redonda - Um ótimo ano merece ser comemorado com muita festa. E foi assim em Volta Redonda com o “Réveillon da Paz”, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e que aconteceu na noite de domingo (31) para segunda-feira (1º) na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Milhares de moradores do município e cidades vizinhas puderam curtir os shows de Thiago Martins, do grupo Sorriso Aberto e do DJ Smith num clima de paz, alegria, confraternização e segurança.

O secretário Municipal de Cultura, Anderson Souza, comemorou o sucesso do evento, que teve público superior ao da festa do ano anterior. “O ‘Réveillon da Paz’, na vila Santa Cecília, é a festa da família volta-redondense! Um evento moderno e feito dentro de todos os protocolos de segurança. A grande novidade deste ano foi a instalação de um grande telão com contagem regressiva para esperar a chegada no ano novo. O pessoal que compareceu se divertiu com o DJ Smith, Sorriso Aberto e a atração principal, Thiago Martins. Gostaríamos muito de agradecer o Sesc pela parceria na realização dos shows este ano”, disse.

Para levar a família

O “Réveillon da Paz” é uma festa para todos, mas certamente a estrutura permite que muitas famílias prefiram ir até a Vila para curtir a chegada do ano novo. Foi o caso da operadora de ponte rolante Graziele Portugal, 46 anos, que esteve na Praça Brasil com a mãe, Marly; o filho João Vitor; e a neta Sophia. “Se eu não viajo no Réveillon, sempre passo a virada de ano aqui, para curtir essa motivação, a música, o povo alegre e a organização. E tem a (questão da) segurança: tenho visto bastante guardas municipais, bombeiros. Vou ficar até o final da festa.”

O evento animou, inclusive, quem mora há pouco tempo na cidade. Natalina Lima da Silva, 48 anos, mudou-se de Muriaé (MG) para Volta Redonda há menos de um ano, e logo no primeiro Réveillon em sua nova terra foi aproveitar a festa na Praça Brasil ao lado dos filhos e as netas.

“Eu quis vir pra cá pra ver o movimento, e está muito legal. Estou gostando muito dos shows, o clima está tranquilo, vamos aproveitar até o final. Minhas netas estão adorando também”, elogiou.

E o Réveillon da Prefeitura de Volta Redonda atrai não apenas os moradores do município, mas das cidades vizinhas também. O operador de máquina Leonardo Faria, 33 anos, mora em Barra Mansa, mas estava na Vila Santa Cecília com a esposa Margarete e as filhas Larissa e Sophia para curtir pela primeira vez o “Réveillon da Paz”.

“Tem sido uma experiência única. Nós acompanhamos nos outros anos pela televisão, achamos muito lindo, e resolvemos passar este ano aqui. A festa está excelente, o som está maravilhoso, tudo muitolindo, organizado, a prefeitura está de parabéns”, afirmou, elogiando também a segurança do evento. “A primeira coisa que a gente observou quando chegou foi a segurança, estão sempre fazendo a ronda.”

Também de Barra Mansa, o frentista Gilmar da Silva Araújo, 28 anos, disse que vem para Volta Redonda todo ano com a família para comemorar. “É mais divertido, é melhor, muito bacana” disse ele, que estava na expectativa pelo show de Thiago Martins. “Todas as músicas dele são boas, então fica difícil saber qual é a melhor. Hoje vamos aproveitar esse tempo que a gente teve e curtir (o show).”

Festa com toda a segurança

Com um público superior ao do ano passado, o “Reveillon da Paz” manteve um esquema de segurança reforçado. Além de policiais militares e guardas municipais, o evento contou com o ônibus da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que funciona como um Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) móvel e monitorou toda a área do evento com uso de câmeras próprias, além de receber em tempo real imagens das câmeras espalhadas na região do evento, facilitando e otimizando a ação dos agentes.

Além disso, a operação de combate aos “rolezinhos” de motocicleta apreendeu mais 13 motos. Os veículos foram apreendidos por irregularidades como falta de placas, condutores sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), escapamento livre e falta de acessórios.

“Começamos com o planejamento operacional desde o dia anterior, tivemos reforço do efetivo na segurança e todos os locais foram muito bem controlados, inclusive o ‘Revéillon da Paz’ na Praça Brasil, onde estive presente. Não tivemos incidentes, a segurança e o monitoramento funcionaram muito bem, e graças a Deus deu tudo certo”, informou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.