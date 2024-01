Grupo da igreja Local7 visitou leitos, oferecendo momento de oração - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 20/01/2024 18:33 | Atualizado 20/01/2024 18:36

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro, em Volta Redonda, recebeu nesta semana o grupo da igreja Local7, que visitou os leitos do local oferecendo um momento de oração. A ação faz parte do Projeto de Capelania Hospitalar da unidade, que proporciona um ambiente mais acolhedor aos funcionários, pacientes e acompanhantes.

De acordo com a diretora-geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, o objetivo da ação é levar apoio e conforto às pessoas que estão na unidade através da assistência religiosa, ajudando a enfrentar doenças e a fortalecer a esperança na recuperação.

“Eles trouxeram palavras de amor e fé, isso é muito bom para quem está passando por momentos difíceis, pois fortalece a alma. A visita religiosa é importante para a unidade hospitalar, ela desperta a fé das pessoas, o que também é muito importante no processo de recuperação dos pacientes”, destacou Márcia Cury.

A diretora da unidade ressaltou ainda que o trabalho da capelania é guiado pelo respeito à diversidade religiosa e pela compreensão das diferentes necessidades espirituais dos pacientes, e o atendimento aos pacientes é feito em comum acordo com os internados e seus familiares.