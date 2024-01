Centro de Referência em Assistência Social do bairro Rústico recebeu mais um polo do programa 'Empoderadas' - Divulgação/Secom PMVR

19/01/2024

Volta Redonda - Volta Redonda deu um importante passo no trabalho em prol do combate à violência contra a mulher, com a abertura de mais um polo do programa “Empoderadas”, desta vez no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Rústico. As inscrições estão abertas e deverão ser feitas no próprio local. Podem participar mulheres com idade a partir de 13 anos. As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, das 13h às 15h.

O retorno do programa a Volta Redonda aconteceu em dezembro de 2023, quando foi inaugurado o primeiro polo no Cras do bairro Retiro. A cidade vai ganhar outros polos, que serão inaugurados gradativamente.

A ação é uma iniciativa do Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), que oferecerá aulas de prevenção e enfrentamento à violência contra meninas, mulheres e mulheres trans, através de técnicas de defesa pessoal e assistência social.

A secretaria municipal de Assistência Social, Carla Duarte, destaca que o programa é um importante instrumento de enfrentamento à violência.

"O ‘Empoderadas’ atua em todas as formas de violência contra o gênero feminino. Durante as aulas elas aprendem a se prevenir de agressões morais, psicológicas, de uma abordagem e de uma importunação sexual, por exemplo. É um trabalho de prevenção", explica Carla.

Sobre o programa

O programa Empoderadas, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, foi criado em 2019 por Erica Paes, superintendente do Empoderadas e especialista em segurança feminina. Ele é uma das iniciativas do Programa Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio no Estado do Rio de Janeiro.

O “Empoderadas” oferece treinamento em técnicas de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres, além da identificação dos sinais da violência nas situações do cotidiano.

A metodologia do programa é baseada na prevenção composta por profissionais preparados para a escuta ativa e acolhimento de mulheres vítimas de violência. A partir da inserção na iniciativa, a mulher tem acesso a uma rede multidisciplinar de acolhimento, cujo objetivo é apoiar em todas as esferas, seja social, jurídica ou psicológica.

O objetivo do programa é interromper o ciclo de violência e fortalecer a autonomia financeira das mulheres. O programa “Empoderadas” oferece cursos profissionalizantes a fim de oferecer as ferramentas necessárias para que possam conquistar a independência financeira e levar uma vida digna e plena.

Dia Laranja

Para lembrar do objetivo do programa, os núcleos do programa celebram no dia 25 de cada mês o “Dia Laranja”, data reconhecida internacionalmente pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, promovido pela ONU, através da campanha “UNA-SE”, cujo objetivo é mobilizar a sociedade pelo tema da prevenção e eliminação da violência contra mulheres e meninas.