Motorista ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João BatistaReprodução/Semop PMVR

Publicado 18/01/2024 20:08 | Atualizado 18/01/2024 20:25

Volta Redonda - Uma câmera de monitoramento da secretaria municipal de Ordem Pública de Volta Redonda registrou um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (18), na Radial Leste. O carro capotou depois que o motorista de 54 anos colidiu com uma mureta no acesso à Vila Americana. O motorista seguia em direção à BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) e ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João Batista.



O homem relatou dores na região lombar e na mão esquerda. Até a publicação desta reportagem, a vítima seguia em observação na unidade médica.



O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que para evitar acidentes, é importante redobrar a atenção no trânsito.



“Que acidentes como esse que registramos pelo sistema de monitoramento por câmeras possam servir de exemplos para que possamos fazer um trânsito mais seguro. Todo cuidado e atenção são necessários quando estamos conduzindo um veículo”, disse Barbosa.