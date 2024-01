Mudanças em ruas da Voldac têm objetivo de melhorar o fluxo de veículos e ampliar a segurança no trânsito - Cris Oliveira/Secom PMVR

Mudanças em ruas da Voldac têm objetivo de melhorar o fluxo de veículos e ampliar a segurança no trânsitoCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 18/01/2024 14:35

Volta Redonda - Com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos e ampliar a segurança no trânsito, a Prefeitura de Volta Redonda promoveu mudanças em vias do bairro Voldac. O bairro está recebendo novo asfalto com apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) para aperfeiçoamento das condições de tráfego e, consequentemente, a segurança de motoristas e pedestres. Com o avanço do asfaltamento nas vias, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) vem realizando a nova sinalização vertical e horizontal no Voldac.

“As equipes estão efetuando a sinalização viária no período noturno para não impactar no trânsito. Esse trabalho de sinalização vertical e horizontal de ruas e avenidas é constante, sendo feita em toda a cidade e, principalmente, onde está sendo concluída com nova pavimentação asfáltica”, comentou o secretário da pasta, Paulo Barenco.

Além disso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana alterou o sentido de trechos de duas vias: a Avenida Beira-Rio passou a ser mão única em direção à Rua Margarida Barreira Cravo a partir da esquina com a Rua Francisco Lau; já a Margarida Barreira Cravo também terá mão única em direção à Avenida Nossa Senhora do Amparo a partir da esquina com a Beira-Rio.

O secretário Paulo Barenco destacou que a mudança levou em conta os acidentes que aconteciam nas proximidades das vias, e as implementações foram feitas em conjunto com a Associação de Moradores do Voldac.

“O bairro está sendo contemplado com toda uma ação do município de recomposição do pavimento asfáltico. Com isso, estamos atendendo a um pedido da associação de moradores, fazendo também a revitalização de toda a sinalização vertical e horizontal. Havia registro de acidentes na saída da Ilha São João, nas proximidades da Avenidas Beira-Rio e Rua Francisco Lau, então alteramos o trânsito no local. A Beira-Rio deixa de ser mão dupla naquele trecho, pois os motoristas saíam dali e faziam uma conversão que era proibida e muito perigosa em direção ao bairro Santo Agostinho”, disse Barenco.

Devido à mudança, os motoristas que seguiam pela Beira-Rio em direção ao Santo Agostinho deverão acessar as ruas Margarida Barreira Cravo, Ana Silveira Amorim e Algenivia Lobo de Freitas, antes de acessar a Francisco Lau em direção ao Centro; depois, é preciso contornar a rotatória do Barreira Cravo e pegar novamente a Francisco Lau em direção à Ilha São João.

“O motorista só não vai mais poder prosseguir pela Avenida Beira-Rio, porque esse cruzamento era, literalmente, perigoso. O restante do trecho não sofreu alterações”, reafirmou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Volta Redonda, Paulo Barenco.