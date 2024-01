Projeto percorre os 32 Centros de Referência de Assistência Social e três Centros de Convivência da cidade - Arquivo/Secom PMVR

Projeto percorre os 32 Centros de Referência de Assistência Social e três Centros de Convivência da cidadeArquivo/Secom PMVR

Publicado 17/01/2024 16:23

Volta Redonda - De acordo com balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), o projeto "Caminhão da Brinquedolândia" beneficiou quase oito mil usuários em 2023. O projeto percorre os bairros de Volta Redonda e o veículo fica estacionado próximo aos 32 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e dos três Centros de Convivência espalhados pela cidade. A iniciativa é gratuita e voltada principalmente para crianças, oferecendo atividades recreativas, contação de histórias, teatro e brinquedos como escorregador, gangorra e piscina de bolinha.

As atividades desenvolvidas têm como objetivo estimular a prática do brincar entre pais e filhos, trabalhando a autoestima como elemento indispensável ao pleno desenvolvimento geral e promovendo ações que reforcem a importância da convivência familiar e comunitária, contribuindo assim com a melhor qualidade de vida das famílias.

A secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, ressalta que o objetivo do projeto é de resgatar e incentivar a prática do brincar entre as crianças e seus familiares, fortalecendo assim o vínculo familiar.

“O caminhão desperta a atenção e curiosidades de todos ao passar pelas ruas da cidade, devido ao seu visual lúdico e colorido. Os usuários se encantam com as brincadeiras e as atividades desenvolvidas como a contação de histórias, explorando sempre temas educativos como a exploração do trabalho infantil, saúde da criança, culturas e preservação do meio ambiente, entre outros”, explicou a secretária.

Todas as atividades fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos (SCFV), prevenindo situações de risco social, e fortalecendo os vínculos familiar e comunitário.