Prefeitura, por meio da secretaria de Infraestrutura, realizou asfaltamento e melhorou contenção e drenagem na área - Gabriel Valente/SMI PMVR

Publicado 16/01/2024 11:03

Volta Redonda - Mais de 50 famílias do bairro Água Limpa, em Volta Redonda, foram beneficiadas com importantes obras de infraestrutura realizadas em duas vias do bairro: rua Maria Russa e 11 de Setembro. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), realizou o asfaltamento além de melhorar a contenção e drenagem da água da chuva.

“Na Maria Russa, quando chovia, o barranco caía e gerava muito barro na rua. Fizemos o muro de contenção do talude, criamos a drenagem com calha lateral, jogando a água que desce pelo muro para o escoamento”, explicou a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira.

As equipes preparam o solo, que era de terra batida, para receber o novo asfalto. No total, somando as duas ruas, foram utilizados sete caminhões de massa asfáltica e asfaltados cerca de 650 metros quadrados de pista.

“Além das obras importantes de asfaltamento em parceria com o Governo do Estado, que vão beneficiar mais de 300 ruas em Volta Redonda, nossas equipes estão levando melhores condições para o interior dos bairros também”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.