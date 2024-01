Motorista contou a policiais que percebeu o início de um incêndio e desviou o veículo para o canteiro - Reprodução/Semop PMVR

Publicado 16/01/2024 00:25 | Atualizado 16/01/2024 00:29

Volta Redonda - Câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) flagraram na madrugada do último domingo (14), o momento que um carro pega fogo, quebra uma proteção e invade um canteiro na Rodovia Lúcio Meira, no bairro Jardim Amália I, em Volta Redonda. O motorista contou a policiais que percebeu o início de um incêndio e desviou o veículo para o canteiro.



Recomendações de segurança



De acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), caso note um princípio de incêndio no veículo, o motorista deve parar o carro em uma via segura, desligar o carro, descer do veículo, isolar e sinalizar a área e acionar o Corpo de Bombeiros - pelo telefone 193 - aguardando a chegada do socorro.



Nunca se deve tentar tirar objetos de dentro do veículo em chamas, e caso haja fogo no motor, o capô não deve ser aberto, porque isso pode intensificar as chamas.



O extintor deve ser usado somente em caso de pequenos focos ou fagulhas, caso contrário, deve-se chamar o Corpo de Bombeiros. Para se evitar incêndio, é preciso realizar a manutenção de equipamentos e acessórios de segurança, sempre com o auxílio de um profissional especializado.