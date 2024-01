Troca das lâmpadas de sódio (amarelas) por modelos de LED já alcançou 60% dos 29.522 pontos de luz da cidade - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 15/01/2024 10:39

Volta Redonda - A troca das lâmpadas de sódio (amarelas) por modelos de LED em Volta Redonda já alcançou 60% dos 29.522 pontos de luz da cidade que receberão a nova tecnologia. O serviço faz parte do Plano de Mobilidade Urbana, em parceria com o Governo do Estado. No total já foram instaladas 17.771 lâmpadas de LED e, em paralelo, a Prefeitura de Volta Redonda está preparando equipe e material para reforçar a manutenção dos equipamentos.

“Com a mudança da tecnologia, estamos nos preparando para garantir a manutenção desses equipamentos de forma mais eficiente. Já avançamos muito, mais da metade da cidade já conta com mais iluminação, que traz mais segurança. Agradeço mais uma vez ao Governo do Estado pela parceria”, afirmou o prefeito Antônio Francisco Neto.

De acordo com o Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), durante o último mês foram atendidas vias dos bairros Dom Bosco, Niterói, Retiro, São Luiz e Santo Agostinho. A troca das lâmpadas, que tinha iniciado pelos centros comerciais e áreas de maior circulação de veículos e pedestres, já avança para o interior dos bairros, chegando a todas as regiões da cidade.

Segundo o Deip, a tecnologia de LED gera menos necessidade de manutenção, sendo de maior durabilidade e baixo consumo de energia. O objetivo da troca das luminárias é garantir mais luminosidade aos logradouros, colaborando para a segurança em toda a cidade.

Economia

Além disso, a substituição dos modelos de sódio por LED gera economia aos cofres públicos. O balanço do Deip aponta que a economia do município gerada com a implantação da nova tecnologia já alcançou mais de R$ 566 mil mensais.