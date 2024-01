Festa abriu as atividades do calendário cultural da cidade de 2024, reunindo centenas de pessoas - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 14/01/2024 11:11

Volta Redonda - A Prefeitura e Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), promoveu nesse sábado (13), na Ilha São João, o tradicional encontro de Folia de Reis. A XXIV edição do evento aconteceu durante o dia todo, das 10h às 22h, com a participação de 21 grupos de jornadas. A festa abriu as atividades do calendário cultural da cidade de 2024, reunindo centenas de pessoas.

Cada grupo teve uma média de 30 minutos de apresentação e intervalos de 10 minutos para a troca de jornadas. A ordem foi definida por sorteio. O encontro seguiu o mesmo modelo de segurança que vêm sendo feito nos últimos dois anos, através do monitoramento por câmeras, garantindo um evento de forma tranquila e segura para todos.

Este ano o encontro contou com um palco maior, praticamente o dobro do ano passado; praça de alimentação; posto médico e ambulância; sem contar a presença da Polícia Militar, Guarda Municipal e do ônibus de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, lembrou que o encontro é um dos eventos da cultura popular com maior tradição da cidade, inclusive protegido pela lei municipal 5.952, que instituiu no calendário oficial de eventos do município, o Encontro Anual de Folia de Reis.

“É o maior e mais tradicional evento de Folia de Reis da nossa região. É uma das festas mais importantes da cultura popular, com um espaço para o resgate e consolidação da memória e reconstrução da identidade cultural dos grupos de jornadas. É uma manifestação religiosa que faz parte do nosso folclore. Por isso, a cada ano buscamos aprimorar e preservar esta tradição cultural”, destacou o secretário.

O mestre da Jornada Estrela Guia do Orinte, Márcio Paulo da Silva, comentou que participa da tradicional festa desde o primeiro encontro.

“Saio em folia desde pequeno. Estamos na terceira geração. Ela foi fundada pela minha avó e meu pai ficou no comando até falecer. Estou no comando há15 anos e me sinto realizado em poder levar esta manifestação religiosa para todos da comunidade. Essa festa nos permite manter essa tradição de levar a palavra para os devotos", disse o mestre.

Rosângela Jesus da Silva, 54 anos, moradora do bairro Santa Cruz, ressaltou que não perde um encontro das jornadas.

"Todo ano eu venho prestigiar esse encontro. É tradição da minha família gostar da folia, principalmente a de São Sebastião. Aprendi a gostar com o meu avô", disse Rosângela.

Folia de Reis

A tradição da Folia de Reis nasceu em Portugal, com finalidade de divertir o povo. Os grupos chegaram ao Brasil no século XVIII e ganharam um caráter mais religioso. Segundo a tradição, as folias cantam e fazem versos para celebrar o nascimento de Jesus.

A Folia de Reis recorda a visita dos Reis Magos (Melchior, Baltasar e Gaspar) ao menino Jesus logo após o nascimento, levando presentes e orientados pela Estrela de Belém que os guiou até o local do nascimento.

O evento contou com a participação dos seguintes grupos: Jornada Estrela Guia; Jornada Lua Nova; Jornada Sagrada Estrela do Oriente; Jornada Estrela Guia do Oriente; Estrela Brilha Farol Mineiro; Jornada Guiado por Deus; Jornada Estrela de Ouro; Jornada Estrela Nova Geração; Jornada Estrela Sagrada; Jornada Sagrada Família de Volta Redonda; Jornada Jesus; José e Maria; Jornada Divina Estrela; Jornada Estrela Sagrada do Retiro; Jesus Menino; Jornada Estrela de Belém; Jornada Leões de Judá; Jornada Cristo Vive; Jornada da Paz; Jornada Unida Divina Luz; Jornada Estrela Divina do Oriente e Jornada Sagrado Coração de Maria.