Banco da Cidadania é responsável pelo apoio e fomento de muitos projetos sociais da Prefeitura de Volta Redonda - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 12/01/2024 11:37

Volta Redonda - O ano de 2023 foi de muito trabalho no Banco da Cidadania. Criado em 1997 com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, renda e habitação, a iniciativa passou por mudanças e, além de ser apoio e fomento de muitos projetos sociais da Prefeitura de Volta Redonda, realiza atualmente várias iniciativas na busca de financiamentos e créditos com taxas atrativas para microempreendedor individual, microempresas, autônomos com suporte, organização, em parcerias com outras instituições ou secretarias municipais para a execução destas ações.

Como parte integrante do projeto de reconstrução de Volta Redonda, realizado pelo governo municipal desde 2021, o Banco da Cidadania é responsável, entre outros, pela Fábrica Municipal de Fraldas; os tradicionais Bloco da Vida, Corrida da Paz e Casa do Papai Noel; Mega Cidadania; Capacitar VR; e Programa Música nos Asilos.

“A partir de junho de 2023, quando assumi a gestão do Banco, nós reestruturamos e reorganizamos o nosso trabalho. Com isso, conseguimos realizar novos projetos e revitalizar os antigos. Para 2024, com o setor preparado, vamos em busca de novas parcerias e projetos sociais e sustentáveis”, disse o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini.

No final do ano, por exemplo, o Banco da Cidadania – em parceria com o Saae/VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) – foi responsável pela organização do Natal da Cidadania e Casa do Papai Noel, que recebeu a visita de mais de 45 mil pessoas, incluindo as crianças PCDs (Pessoas com Deficiência). O evento contou, ainda, com a apresentação da Banda da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e a distribuição de cerca de 15 mil brinquedos. O final do ano teve, ainda, o retorno da tradicional Corrida da Paz, com participação recorde de mil atletas.

Geração de renda e empregos, e ações sociais

Sem esquecer da meta que norteou sua criação, há mais de 26 anos, o Banco da Cidadania fez mais de 1.300 atendimentos a MEIs (Microempreendedores Individuais), Permissionários e microempreendedores, na busca de soluções e orientações sobre empreendedorismo, assim como atendimentos para linhas de crédito junto à Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (Agerio).

Foi em 2023, aliás, que houve recorde de interessados credenciados no Chamamento Público para o sorteio de concessão de Permissão de Uso de vários boxes nos Mercados Populares. Os contemplados já estão trabalhando nos seus boxes, fomentando a geração de emprego e renda no município, que conta ainda com a formação profissionalizante de vários setores, com ênfase no enfrentamento da vulnerabilidade econômica.

Outro destaque foi a participação com o Programa Capacitar VR no Mega Cidadania, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), com atendimento de centenas de pessoas disponibilizando os serviços de socialização e cidadania, desde emissão de documentos a orientação jurídica, incentivo ao primeiro emprego e recolocação no mercado de trabalho, por meio de parcerias com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Defesa Civil, Detran (Departamento de Trânsito do Estado do Río de Janeiro) e Corpo de Bombeiros, entre outros.

Fábrica de Fraldas

O programa Fábrica de Fraldas, que entregou em 2023 uma média de mil pacotes de fraldas por mês, foi melhorado com a aquisição de uma nova máquina, destinada à produção de fraldas infantis para atender aos programas a serem implementados neste ano. As duas unidades da iniciativa, nos bairros Ponte Alta e Voldac, passaram por melhorias a fim de ampliar o programa.

Além de fornecer fraldas descartáveis para Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) cadastradas, a Fábrica de Fraldas também tem o caráter social de apoio aos colaboradores em estágio nas unidades de produção, que são a mulheres assistidas por programas municipais de combate à violência doméstica e jovens em situação de vulnerabilidade ou conflito social, que recebem apoio psicológico, uniforme, passagem e bolsa de ajuda financeira.

Um novo projeto instituído no ano passado, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, foi o Música nos Asilos, levando música e diversão para os idosos internos.

Bloco da Vida de volta

A turma da chamada Terceira Idade pode comemorar: o desfile de Carnaval do tradicional Bloco da Vida, composto por nossos idosos da Melhor Idade e que estava paralisado há algum tempo, voltará a ser realizado em 2024. O desfile contará com nove alas temáticas, cada uma com carro alegórico, além do carro abre-alas, acompanhados de bateria e destaques. O Banco da Cidadania é fundamental para esse desfile de Carnaval, que volta a ser realizado trazendo felicidade e inclusão para as pessoas com mais de 60 anos – a maioria faz parte de programas para apoio e valorização de nossos idosos.

Para possibilitar o Carnaval com o desfile do Bloco da Vida, foi necessário recompor a equipe de artistas e artesãos e adaptar espaço para o ateliê. Foram realizadas obras emergenciais com reparo no sistema elétrico, reconstrução dos banheiros, montagem e conserto das máquinas industriais de costura – tudo para adequar, trazer funcionalidade e segurança ao espaço do ateliê, montado no Pavilhão 2 da Ilha São João.

Para encerrar, o Banco da Cidadania assumiu a gestão do espaço da Ilha São João com agendas e organização de grandes eventos, incluindo projetos para melhoria do espaço e melhor atendimento de todos que utilizam o local, seja propondo eventos ou deles participando.

O prefeito Antonio Francisco Neto também comentou as realizações do Banco da Cidadania. “Nosso objetivo é oferecer o melhor para Volta Redonda, e nesse ponto o Banco da Cidadania faz um trabalho de excelência. O banco ampliou seu raio de ação desde que foi criado, e tenho certeza que neste novo ano teremos ainda mais novidades”, disse.