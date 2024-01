Previsão é que atividades da Guarda Mirim retornem na segunda quinzena de fevereiro - Jean Alves/Semop PMVR

Previsão é que atividades da Guarda Mirim retornem na segunda quinzena de fevereiroJean Alves/Semop PMVR

Publicado 12/01/2024 11:30

Volta Redonda - O projeto Guarda Mirim será retomado em Volta Redonda. Uma reunião para definir os detalhes sobre a volta do programa foi realizada nesta quinta-feira (11) na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O projeto oferece a crianças e adolescentes noções de cidadania, educação no trânsito, primeiros socorros, saúde pública e prevenção às drogas. A previsão é que as atividades da Guarda Mirim retornem na segunda quinzena de fevereiro.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou que dessa vez o projeto atenderá a crianças e adolescentes de escolas públicas, particulares e também dos Cras (Centro de Referência de Assistência Social). As associações de moradores também serão incluídas no projeto.

“A Guarda Mirim foi um projeto criado em 2009 e é imprescindível para uma formação-cidadã. Através desse projeto ajudamos a criar o futuro de Volta Redonda, com importantes noções de cidadania, educação no trânsito, primeiros socorros, saúde pública, prevenção contra as drogas. Os mais jovens surgem como multiplicadores dessas informações e de boas práticas”, afirmou Luiz Henrique.

Minicidade do trânsito

Através do projeto Guarda Mirim, a Semop oferecerá aulas na Minicidade do Trânsito, espaço localizado no interior da Ilha São João. De forma lúdica, os visitantes receberão orientações e ensinamentos sobre leis, placas e sinalizações de trânsito.

“Com a Minicidade do Trânsito queremos ensinar às nossas crianças e adolescentes a parte de veículos e pedestres. Vamos ainda fazer do local o ‘quartel’ da Guarda Mirim, que irá participar ativamente dos ensinamentos”, detalhou o secretário de Ordem Pública.

Participaram do encontro o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Paulo Barenco; a subsecretária municipal de Assistência Social (Smas), Rosane Marques; o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Silvano de Paula; o corregedor e inspetor da GMVR, Valdo Rocha; e as coordenadoras do projeto pela Semop, Elizabete Teixeira, e do Programa de Inclusão Produtiva da Smas, Marlene Mota.