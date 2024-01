Preso foi encontrado com drogas, rádio comunicadores, anotações do tráfico e R$ 50 em espécie - Divulgação/PMERJ

Preso foi encontrado com drogas, rádio comunicadores, anotações do tráfico e R$ 50 em espécieDivulgação/PMERJ

Publicado 11/01/2024 18:30

Volta Redonda - Policiais militares prenderam um suspeito com drogas e material ligado ao tráfico no bairro Candelária, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (11).

As guarnições da PM receberam informações de tráfico de drogas ocorrendo na localidade e foram verificar a denúncia. Chegando ao local, os policiais fizeram um cerco e prenderam um homem de 26 anos, com 163 pinos de cocaína; 55 pedaços de maconha; 15 pedras de crack; 10 bases de rádios comunicadores; três rádios comunicadores; duas folhas com anotações referentes ao tráfico; além de R$ 50 em espécie.

O preso e todo o material apreendido foram encaminhados à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.