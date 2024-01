Ação foi flagrada por câmeras do Ciosp, que auxiliaram PMs do Segurança Presente a chegar às menores - Reprodução/Semop PMVR

Ação foi flagrada por câmeras do Ciosp, que auxiliaram PMs do Segurança Presente a chegar às menoresReprodução/Semop PMVR

Publicado 10/01/2024 20:10 | Atualizado 10/01/2024 20:53

Volta Redonda - Duas adolescentes foram conduzidas à 93a Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda) por policiais militares da Operação Segurança Presente nesta terça-feira (9), após serem flagradas pichando a Praça Japão, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A ação foi flagrada por câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), que auxiliaram os agentes a chegarem às menores.



As imagens, gravadas por volta das 15h40, mostram as meninas, ambas de 15 anos, utilizando uma lata de spray para pichar um muro e o banco da praça. Ao perceber a aproximação dos policiais militares, uma delas correu na direção oposta com a lata de spray para esconder o objeto, mas acabou abordada pelos agentes.



Os responsáveis pelas jovens foram avisados e compareceram à delegacia, onde o ato infracional foi registrado como vandalismo e dano contra o patrimônio público.



“Esse caso demonstra a importância do investimento nas câmeras por parte do governo municipal, que vem solucionando crimes e auxiliando todas as forças de segurança nas suas ações diárias. Atos como esse, além do dano ao patrimônio público, promovem uma sensação de insegurança em um ambiente público que foi construído para o convívio social. Parabenizo tanto os operadores do Ciosp quanto as equipes que estão nas ruas pela rapidez e prontidão em mais uma ocorrência”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Qualquer denúncia de crimes ou irregularidades como a dessa terça-feira pode ser feita através dos números 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).