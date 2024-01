Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência disponibiliza ônibus do 'Transporte Cidadão' para passeio no Zoo-VR - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 10/01/2024 11:41

Volta Redonda - Nesse período de férias, um dos pontos preferidos pelas famílias é o Zoológico Municipal de Volta Redonda, o Zoo-VR. E para promover a inclusão nesse espaço, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), vai disponibilizar durante este mês de janeiro o ônibus do “Transporte Cidadão” – veículo acessível – para levar gratuitamente as crianças e adolescentes com deficiência e seus familiares e responsáveis para o Zoo-VR.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, disse que o primeiro passeio será na próxima sexta-feira (12) e explicou que o objetivo é facilitar a ida das famílias ao zoológico. Além do transporte, haverá lanche para os participantes.

“Com as férias as crianças estão em casa e querem brincar, se divertir. Será nos mesmos moldes que fizemos para levar os cadeirantes para a Casa do Papai Noel, no Natal. É Volta Redonda pensando na acessibilidade e na inclusão”, frisou o secretário.

Inscrições

Os passeios acontecerão na parte da manhã em seis datas, às sextas-feiras e sábados: dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de janeiro. Os interessados em participar podem entrar em contato com a secretaria por meio do WhatsApp 3339-9031, ou ir direto à SMPD, que fica na Avenida 17 de Julho, nº 20, bairro Aterrado.

E a inclusão acontece também dentro do zoológico. O parquinho das crianças conta com dois brinquedos, um balanço e uma gangorra, adaptados para cadeirantes. Com compartimento de uso exclusivo das Pessoas com Deficiência (PCDs). O objetivo é que as crianças com deficiência brinquem junto com as outras, cada uma do seu lado do equipamento.

Zoológico de Volta Redonda

Localizado na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília, o Zoológico Municipal de Volta Redonda tem ainda diversas atrações, como os cerca de 300 animais de várias espécies; espaço para piquenique; o recinto de imersão, que promove mais proximidade com os animais; e área verde para o lazer no entorno da Floresta da Cicuta.