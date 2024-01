Acusado possui diversas anotações criminais, por tráfico de drogas, associação ao trafico, homicídio e violência domestica - Divulgação/PCERJ

Acusado possui diversas anotações criminais, por tráfico de drogas, associação ao trafico, homicídio e violência domesticaDivulgação/PCERJ

Publicado 08/01/2024 19:50

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam nesta segunda-feira (8) um homem de 37 anos, acusado de tentar atropelar a ex-companheira e o atual namorado dela, no dia 30 de dezembro do ano passado, no bairro Roma II, em Volta Redonda.

Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva, por tentativa de feminicídio e homicídio, contra o acusado, após ele ter sido localizado em um endereço na Rua 3, no bairro Califórnia, em Barra do Piraí. O acusado possui diversas anotações criminais, por tráfico de drogas, associação ao trafico, homicídio e violência domestica.

O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanece acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.

Entenda o caso

Uma mulher de 40 anos procurou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda - no dia 30 de dezembro passado - para denunciar uma tentativa de feminicídio contra ela e o atual namorado, de 37 anos, por parte do ex-companheiro, de 37 anos. Ele teria tentado atropelar a mulher e o atual namorado no bairro Roma II.

Segundo o registro da ocorrência feito pela mulher na Deam, o ex-companheiro teria jogado o veículo contra ela e o ex-namorado, que estavam na calçada. O veículo atingiu a perna da vítima, que caiu no chão, batendo as costas e o braço. O atual companheiro conseguiu pular e desviar do carro.

O agressor ainda teria parado o veículo mais à frente, observando se a mulher e o atual companheiro se levantavam, em seguida deu um cavalo de pau, jogou novamente o carro contra o casal, mas não conseguiu acertá-los. Ele parou novamente o veículo, ameaçou o casal e fugiu em alta velocidade.

A mulher declarou na delegacia que foi companheira do agressor por 2 anos, e que terminou o relacionamento há cerca de oito meses.