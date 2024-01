Juliana Montes conheceu trabalhos e projetos, elogiou estrutura de serviços que encontrou na cidade, e quer fortalecer parcerias - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 08/01/2024 18:18

Volta Redonda - A delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda, Juliana Montes, conheceu na tarde da última sexta-feira (5), a sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), no bairro Nossa Senhora das Graças, onde foi recebida pela secretária municipal Glória Amorim, e conversou com a equipe de assessoria técnica.

Durante a visita, a delegada conheceu todos os projetos que são desenvolvidos pela equipe da SMDH, apresentados pelas equipes da secretaria. A secretária Glória Amorim citou os conselhos municipais dos Direitos da Mulher, Promoção da Igualdade Racial, e dos Direitos Humanos que tiveram total apoio da secretaria na reorganização estrutural, e colocados em funcionamento no município.

A delegada da Deam falou da sua surpresa sobre a rede que encontrou na cidade e o desejo de fortalecer a parceria: “Fiquei realmente surpresa com toda essa estrutura, essa rede de serviços e atendimento que tem em Volta Redonda”, comentou.

Juliana elogiou a parceria com o município através da SMDH (projeto Ceam na Deam), com o trabalho que a psicóloga Marcella do Carmo vem fazendo na Deam, prestando um atendimento às mulheres vítimas de violência, acolhendo e reduzindo a carga emocional das vítimas durante o processo de abertura de denúncia policial contra os agressores, comentando sobre novas ações.

A titular da Deam aprovou também o funcionamento da Casa Abrigo e o trabalho que vem sendo realizado pela Patrulha Maria da Penha, de dar suporte às mulheres com medidas protetivas da Justiça contra a violência doméstica e familiar.

“Estou de portas abertas para trabalharmos em rede e estou passando o meu contato para todas vocês. Podem me acionar sempre que precisar para esclarecer dúvidas ou solicitar algo. Vamos apresentar os nossos 12 policiais da Deam para a secretaria da Mulher, fazendo uma maior aproximação com toda a equipe da SMDH. Eles irão participar das palestras que são organizadas pela secretaria conforme uma agenda. Diariamente temos dois policiais que atuam nos plantões da Deam”, enfatizou a delegada.

Participaram a diretora do Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), Vanilda Coutinho, e a advogada do centro, Patricía Vieitas; a administradora da Casa Abrigo Deiva Ramphini, Angélica Emilie; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e assessora técnica da Divisão de Promoção da Igualdade Racial, Juliana Sampaio; além da dupla de agentes da Guarda Municipal (GMVR), Wilma Barbosa e Oscar Marques, que atuam na Patrulha Maria da Penha; entre outros profissionais.

Casa da Mulher Brasileira

Aproveitando a ocasião, a secretária Glória Amorim, com o apoio do prefeito Antonio Francisco Neto e da secretária estadual da Mulher, Heloisa Aguiar, vem articulando junto ao Ministério da Mulher a implantação da Casa da Mulher Brasileira em Volta Redonda. A documentação já está completa e foi enviada ao ministério, em Brasília (DF).

“Será uma conquista gigantesca para a nossa região”, afirmou Glória Amorim.