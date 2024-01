Seis pacientes foram atendidos com cirurgias de mão no primeiro mutirão de cirurgias ortopédicas - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 08/01/2024 17:13

Volta Redonda - O primeiro mutirão de cirurgias ortopédicas de 2024 do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, foi realizado no último fim de semana, com seis procedimentos de mãos. Dos pacientes que participaram do mutirão, quatro passaram pelo procedimento de descompressão do nervo mediano: José Geraldo Manhães, 73 anos; Adriana Moreira de Oliveira, 48 anos; Maria das Graças Santos Silva, 60 anos; e Leci Gomes Miranda Gonçalves, 59 anos.

Os outros atendidos pelo mutirão foram Camila Bispo da Silva, 33 anos, que passou por cirurgia de ressecção de tumoração no dedo polegar esquerdo; e Maria Cremilda dos Santos Souza Valva, de 56 anos, que fez tratamento cirúrgico do quarto dedo em gatilho.

De acordo com o médico ortopedista Flávio Reis, que é diretor-médico do hospital e atua nas cirurgias ortopédicas, os mutirões continuarão ao longo de 2024 nos fins de semana e feriados.

“Adotamos essa logística para que as cirurgias não interfiram no dia a dia do hospital. A unidade já realizava diversos outros procedimentos e a atuação aos fins de semana, além dos feriados, nos ajudam a realizar mais cirurgias e reduzir o tempo de espera”, afirmou Flávio Reis

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, destacou a importância dos mutirões e como a unidade médica vem trabalhando para aumentar cada vez a oferta de procedimentos cirúrgicos à população.

“Investimos muito desde que o prefeito Neto reassumiu, seja em estrutura, em pessoal, equipamentos modernos, e temos, a cada ano, quebrado mais recordes de cirurgias. Temos equipe especializada e experiente que garante atendimento de qualidade aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”, disse Faria.