Com o grupo foram apreendidos 57 pinos de cocaína, 46 pedras de crack e 3,4 gramas de maconha - Divulgação/PMERJ

Publicado 05/01/2024 22:26

Volta Redonda - Três menores, de 17 anos, foram apreendidos, e dois jovens de 18 anos foram presos por policiais militares, por suspeita de tráfico de drogas. O flagrante foi no final da tarde desta quinta-feira (4), na Rua Itaipava, na Servidão Vista Alegre, no bairro Açude, em Volta Redonda.

Com o grupo foram apreendidos 57 pinos de cocaína, 46 pedras de crack e 3,4 gramas de maconha.

De acordo com as informações da Polícia Militar, as guarnições receberam informações de populares de que indivíduos estariam vendendo drogas no local. Os policiais militares se dividiram para realizar um cerco, e depois de observar o grupo por um tempo, os PMs fizeram a abordagem.

Alguns suspeitos conseguiram fugir, mas os policiais conseguiram os cinco integrantes do grupo - com os três menores e os dois maiores de idade. Os detidos foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência. Os dois maiores foram presos por tráfico de drogas, e os menores permaneceram apreendidos, por fato análogo ao tráfico de drogas.