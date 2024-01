Laboratório produzia maconha em sistema 'indoor' de cultivo em ambiente fechado - Divulgação/PCERJ

Publicado 05/01/2024 15:38 | Atualizado 05/01/2024 16:53

Volta Redonda - Equipes da Delegacia da Polícia Federal e da 93a Delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda encontraram um laboratório para produção de maconha no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Após o cruzamento de informações entre as duas forças policiais, os agentes conseguiram localizar um laboratório muito bem estruturado para a produção em larga escala de maconha em sistema “indoor” (cultivo em ambiente fechado).



O local contava com sistema de iluminação, ventilação e umidade, todos em pleno funcionamento quando os policiais chegaram. A investigação apontou que a maconha produzida era distribuída em diversos bairros de classe média e alta de Volta Redonda, sendo também levada para outras cidades da região Sul Fluminense. No momento da operação, não havia ninguém no local.



Os centros de inteligência das delegacias da Polícia Civil e da Polícia Federal de Volta Redonda continuarão trabalhando em conjunto na investigação do esquema de tráfico de drogas. Qualquer informação pode ser repassa de forma anônima para o Disque Denúncia da Polícia Civil: (Whatsapp) (24) 3339-2462.

