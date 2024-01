Tradicional encontro de Folias de Reis será no próximo sábado, na Ilha São João, das 10h às 22h, com entrada gratuita - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Tradicional encontro de Folias de Reis será no próximo sábado, na Ilha São João, das 10h às 22h, com entrada gratuitaCris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 05/01/2024 10:29

Volta Redonda - O tradicional encontro de Folias de Reis acontece no próximo sábado (13), na Ilha São João, das 10h às 22h, com entrada gratuita. A 24a edição do evento conta com o apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), e vai reunir 21 folias do município.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, as Folias de Reis participaram de um chamamento público, aberto em dezembro do ano passado, para se apresentarem no encontro.

“Todas os preponentes das folias de Volta Redonda foram contemplados no “Prêmio de Cultura Popular Folia de Reis – Paulinho da Cultura”. Cada Folia de Reis já recebeu a premiação de R$ 3.500. O edital com todas as informações sobre o chamamento está disponível no site cultura.voltaredonda.rj.gov.br”, disse o secretário.



Folias de Reis de Volta Redonda

Jornada Estrela Guia

Jornada Lua Nova

Jornada Sagrada Estrela do Oriente

Jornada Estrela Guia do Oriente

Estrela Brilha Farol Mineiro

Jornada Guiado por Deus

Jornada Estrela de Ouro

Jornada Estrela Nova Geração

Jornada Estrela Sagrada

Jornada Sagrada Família de Volta Redonda

Jornada Jesus, José e Maria

Jornada Divina Estrela

Jornada Estrela Sagrada do Retiro

Jesus Menino

Jornada Estrela de Belém

Jornada Leões de Judá

Jornada Cristo Vive

Jornada da Paz

Jornada Unida Divina Luz

Jornada Estrela Divina do Oriente

Jornada Sagrado Coração de Maria