Com o suspeito e companheira dele foi apreendido fuzil calibre 7.62, com a numeração raspada - Divulgação/PCERJ

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda, prenderam em flagrante no início dessa tarde de quinta-feira (4), por volta das 13h30, um homem acusado de ser o gerente do tráfico de drogas no bairro Eucaliptal e a companheira dele. Com o casal foi apreendido um fuzil de combate G3, de origem alemã, calibre 7.62, com a numeração raspada.

Segundo as informações da Polícia Civil, o fuzil era utilizado por integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) - ao qual o acusado seria ligado - em confrontos com facções criminosas rivais e ainda para repelir operações e patrulhamentos policiais na região.

A apreensão da arma e a prisão dos investigados ocorreu após um trabalho de inteligência das equipes da 93a DP, com permanente monitoramento da área, tendo sido identificado que um dos gerentes da organização criminosa realizaria o deslocamento do armamento para um novo esconderijo. Segundo a Polícia Civil, foi apurado que o fuzil foi utilizado nas festas de final de ano promovidas pelo tráfico de drogas da localidade.

Segundo a polícia, as investigações prosseguirão para identificar a origem do armamento, os demais membros da organização criminosa e o local de armazenamento de armas e entorpecentes. Os presos foram recolhidos ao sistema penitenciário, onde permanecerão para prosseguimento da investigação, à disposição da Justiça.

Os policiais da 93a DP (Volta Redonda) pedem que a população colabore com informações, ligando para o Disque Denúncia - WhatsApp - (24) 3339-2462.