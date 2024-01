Viaduto vai facilitar o acesso ao bairro Niterói, além de melhorar a fluidez para os bairros Retiro e Voldac - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 04/01/2024 18:38

Volta Redonda - O novo viaduto que está sendo construído sobre a Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Niterói, em Volta Redonda, começa a ter seus primeiros pilares de sustentação erguidos. De acordo com a empresa responsável pelos trabalhos, está sendo feita a concretagem dos apoios da pista – que estão sendo levantados –, após a conclusão da parte de bate-estaca. A obra faz parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade, por meio de um pacote de investimentos de aproximadamente R$ 136,1 milhões do Governo do Estado.

Ainda segundo a empreiteira que toca a obra, a previsão é finalizar esses apoios, já considerando as vigas de sustentação da estrutura metálica, no final de fevereiro, quando serão iniciadas as construções das rampas de subida e descida do viaduto.

Depois de pronto, o viaduto vai facilitar o acesso ao bairro Niterói, além de melhorar a fluidez para quem deixa ou segue para os bairros Retiro e Voldac. A construção vai aumentar a velocidade no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo.

“Mesmo com o tempo chuvoso, o trabalho não para. Agradeço mais uma vez ao governador Cláudio Castro por acreditar em Volta Redonda e por investir em tantas melhorias para nossa população. Assim como nas obras da Mobilidade Urbana, que deixarão um legado para a cidade, tantas outras melhorias já foram entregues e outras estão por vir”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Plano envolve mais melhorias

As obras de infraestrutura e mobilidade urbana de Volta Redonda contam com recursos do PactoRJ, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades (Seic). Além do novo Viaduto Nossa Senhora do Amparo, o projeto conta com a construção de uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, conectando o Aterrado à Radial Leste, um dos principais acessos ao município.

Também está sendo construído um viaduto que vai ligar o Jardim Amália ao Aterrado e uma alça de acesso no viaduto Heitor Leite Franco, que liga o bairro Aterrado ao Centro de Volta Redonda, com o objetivo de aumentar a fluidez do trânsito e reduzir as retenções no trecho.

Os serviços do Plano de Mobilidade Urbana incluem ainda a construção de 18 quilômetros de ciclovias, calçadas, reconstrução viária com a criação de um corredor exclusivo de 15 quilômetros para ônibus e a revitalização da iluminação pública.