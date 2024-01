Condenado foi preso após policiais desligarem disjuntor e ele sair para verificar queda de luz - Divulgação/PCERJ

Publicado 04/01/2024 22:17

Volta Redonda - Policiais civis da 93a DP (Volta Redonda) utilizaram a engenhosidade para prender um traficante de drogas condenado no fim da tarde desta quarta-feira (4), no bairro Jardim Vila Rica (Tiradentes), em Volta Redonda. O homem foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão, em regime fechado, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito. Ele estava foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto, expedido em junho do ano passado.

Após descobrirem o endereço onde o condenado estava, os agentes ficaram observando a casa do homem por cerca de 50 minutos. Como ele não saia da residência, em dado momento os policiais civis foram até o relógio de luz e desligaram todos os disjuntores da casa.

Ao sair no portão para verificar o que tinha acontecido, o procurado foi surpreendido e preso pelos policiais. O homem foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá preso, à disposição da Justiça.