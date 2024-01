Neto recebeu no gabinete a nova delegada da Deam-VR, Juliana Montes - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 04/01/2024 19:55

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu em seu gabinete na manhã desta quinta-feira (4), a nova delegada da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher de Volta Redonda (Deam-VR), Juliana Montes. Essa foi a primeira visita da titular da Deam ao prefeito e a ocasião serviu para reforçar a parceria entre os governos estadual e municipal na área da segurança pública, contando com a presença de outras autoridades. A delegada elogiou o trabalho integrado das forças de segurança no município, destacando o atendimento às mulheres.

“É de suma importância para a prestação do serviço final, que é o bem-estar das mulheres, não só no aspecto da nossa aplicação da lei pela Deam, mas todo o trabalho integrado que fazemos”, disse Juliana, citando a parceria com o Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), com a Polícia Militar, a Guarda Municipal (GMVR), que atua com a Patrulha Maria da Penha, e demais órgãos.

A delegada da Deam aproveitou para solicitar ao prefeito Neto e ao deputado estadual Munir Neto, que também esteve presente à reunião, o apoio para melhorias na Deam, tanto na parte de estrutura quanto em relação a profissionais.

“A palavra-chave para um sucesso no serviço público sempre foi integração, então a gente não consegue nada sozinho. Além do apoio operacional que temos com a Guarda, com a PM, com a secretaria da Mulher, a prefeitura também nos ajuda muito na questão estrutural do interior da delegacia para a gente prestar um bom trabalho, seja com a limpeza da delegacia, no RAS (Regime Adicional de Serviço), que já acontece com a delegacia e o prefeito prometeu implementar também com a Deam para reforçar o trabalho”, acrescentou a titular da Deam.

Neto agradeceu pelo encontro e se comprometeu a atuar junto ao Governo do Estado para conseguir melhorias para a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher.

“Assim como fizemos para a 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil), vamos buscar mais investimentos também para a Deam e ampliar as parcerias que tanto tem dado resultado positivo em nossa cidade. Meu sonho é tornar Volta Redonda a cidade mais segura do estado, até mesmo do país”, frisou o prefeito.

O deputado Munir Neto disse que já havia se reunido com a delegada Juliana anteriormente em seu gabinete, na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), se colocando à disposição para ajudar.

“Ela fez algumas solicitações, que estou tentando ajudar, e hoje, nesse encontro, reafirmei o compromisso de poder ajudar a dar, principalmente na questão de pessoal, trazer mais policiais para a Deam, e dar todas as condições para ela desenvolver o trabalho de segurança em Volta Redonda, para que possa atender bem a população”, disse Munir.

Homenagem

O encontro teve a participação do comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), coronel Martins; autoridades municipais; e de uma equipe do programa Segurança Presente, que aproveitou para homenagear o prefeito Neto pelo sucesso da parceria entre os governos.

De acordo com o comandante da Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério, que entregou nas mãos do prefeito uma placa com a homenagem, Volta Redonda registrou o menor índice de roubo de rua da história da cidade, desde a criação do SIM (Sistema Integrado de Metas), do Instituto de Segurança Pública (ISP) do estado.

“Nenhuma das outras bases tem a estrutura que temos aqui em Volta Redonda. Isso é graças à parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Guarda Municipal”, ressaltou o major Silvério.