Interessados devem fazer inscrição até dia 30 de março pela internet, no site da prefeitura: voltaredonda.rj.gov.br - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 05/01/2024 10:37

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda abre, a partir do próximo dia 10 (quarta-feira), o período para solicitação de vagas escolares para este ano. As oportunidades são para Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os interessados devem fazer a inscrição até o dia 30 de março exclusivamente pela internet, no site da prefeitura: voltaredonda.rj.gov.br.

De acordo com a SME, podem se inscrever as crianças que não participaram da Chamada Escolar realizada em setembro de 2023. O cadastro será reaberto em virtude da desistência das vagas oferecidas e mediante a abertura de novas turmas.

A Educação Infantil atenderá crianças nascidas até dia 30/11/2023, até 5 anos; e para o Ensino Fundamental, a partir de 6 anos. Para realizar a inscrição, é necessário estar munido da certidão de nascimento da criança.

“Com algumas desistências, foram criadas vagas na rede municipal e que podem beneficiar quem não conseguiu se inscrever na última chamada escolar, ou quem não está estudando. É fundamental que todas as crianças tenham garantido o acesso à educação de forma gratuita e esse é um compromisso do Poder Público”, afirmou o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.