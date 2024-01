Premiação é destinada a selecionar e premiar as melhores iniciativas do setor público municipal, em várias categorias - Cris Oliveira/Secom PMVR

Premiação é destinada a selecionar e premiar as melhores iniciativas do setor público municipal, em várias categoriasCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 05/01/2024 20:10

Volta Redonda - Volta Redonda participará em duas categorias na 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, promovido pelo Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas): Inclusão Produtiva e Cidade Inovadora. A inscrição foi realizada nessa quinta-feira (4). Cada município pode se inscrever em duas categorias, conforme o regulamento do prêmio.

A definição dos projetos concorrentes foi feita após a escolha das ações realizadas pelas diversas secretarias municipais, autarquias e fundações. Após reunir todos esses projetos municipais foi definido que as características de Volta Redonda seriam as dos dois inscritos. A escolha contou também com o apoio da consultoria do Sebrae.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, o prêmio reconhece e divulga as boas práticas municipais, dando visibilidade aos gestores que acreditam e investem em programas e ações que buscam o desenvolvimento das cidades que governam, valorizando os pequenos negócios locais.

“A administração municipal vem desenvolvendo uma série de estratégias para geração de soluções com base na Inovação e Sustentabilidade, buscando contribuir para a diversificação da matriz econômica, com vistas a sustentar a competitividade, a capilaridade dos novos negócios, o desenvolvimento humano e a geração de riquezas no município. Nosso objetivo é de buscar a valorização dos diferenciais e potenciais da região para atrair investidores, empresas e visitantes em setores econômicos estratégicos como a Inovação, Serviços, Turismo e outros”, explicou o secretário.

Dentro dessas categorias, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo destacou várias ações pautadas pela inovação, que buscaram a desburocratização, servindo-se de equipamentos como a Sala do Empreendedor, de práticas como a otimização das Compras Governamentais, o apoio ao Cooperativismo e Crédito, ao Empreendedorismo na Escola e Inclusão Produtiva.

O prêmio

O Prêmio objetiva reconhecer, divulgar e premiar gestores públicos que tenham elaborado projetos e implementado ações comprovadas, com foco no desenvolvimento e competitividade dos pequenos negócios e que tenham contribuído para o crescimento econômico e social de seus municípios.

A premiação é destinada a selecionar e premiar as melhores iniciativas do setor público municipal, em várias categorias. Com essa iniciativa, o Sebrae pretende fomentar, pouco a pouco, a transformação da sociedade por meio de histórias de transformação, de inclusão e de inovação, conforme procedimentos descritos no regulamento.