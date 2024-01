Suspeito, que estava com uma tornozeleira eletrônica, foi flagrado com drogas no valor equivalente a R$ 3.240 - Divulgação/PMERJ

Publicado 05/01/2024 21:03

Volta Redonda - Policiais militares do Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia (GAT I) prenderam por volta de meio-dia desta quinta-feira (4) um suspeito de tráfico no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. O suspeito, que estava com uma tornozeleira eletrônica, foi flagrado com drogas no valor equivalente a R$ 3.240. Com o homem foram apreendidos 10 tiras de maconha de R$ 50; 64 tiras de maconha de R$ 10; 18 sacolés de cocaína R$ 30; 13 sacolés de cocaína de 5g, com valor de R$ 120; além de dois aparelhos celulares, um rádio transmissor e uma mochila vermelha. No total, de acordo com a perícia policial feita na 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), foram apreendidos 328 gramas de maconha e 82 gramas de cocaína. O suspeito foi encaminhado para a 93a DP, onde permaneceu preso, indiciado por tráfico de drogas.

