Dona achava que teria sido um furto, mas policiais conseguiram encontrar animal no bairro Pinto da SerraDivulgação/PCERJ

Publicado 06/01/2024 11:00 | Atualizado 06/01/2024 11:11

Volta Redonda - Policiais civis da equipe de inteligência da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) resgataram na tarde desta sexta-feira (5), uma cachorrinha que havia desaparecido no bairro Monte Castelo pela manhã.



Após sua dona ir à delegacia para realizar o registro, acreditando que se tratava de um furto, os policiais analisaram imagens dos arredores e verificaram que um veículo havia recolhido o animal.



Os policiais civis identificaram que se tratava de um carro de aplicativo, e entraram em contato com a motorista. Ela informou que uma passageira havia pegado o animal achando que estivesse abandonado, e forneceu o endereço da mulher aos agentes.



“A cachorrinha Pity foi resgatada no bairro Pinto da Serra e entregue à sua dona, que não conteve a felicidade em reencontrar com sua fiel amiga”, afirmou a equipe da 93a DP.