Plataforma digital para capacitar jovens de 14 a 29 anos foi implantada em Volta Redonda em agosto de 2022Divulgação/Secom PMVR

Publicado 08/01/2024 17:59

Volta Redonda - Volta Redonda fechou o ano de 2023 em segundo lugar no Estado do Rio de Janeiro pelo número de jovens inscritos nos cursos da Co.Liga Digital. O município alcançou a colocação por dois meses consecutivos, novembro e dezembro, que somaram 1.052 jovens inscritos na escola de economia criativa. Somente em dezembro, foram 531 matrículas, colocando Volta Redonda atrás apenas da capital carioca.

A plataforma digital, que tem como objetivo capacitar os jovens de 14 a 29 anos, foi implantada em Volta Redonda em agosto de 2022 por meio de parceria entre a Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), a Fundação Roberto Marinho (FRM) e a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI).

Desde o lançamento da Co.Liga Digital, em comemoração ao Mês da Juventude, a Prefeitura de Volta Redonda disponibiliza uma rede de apoio para os jovens interessados em fazer os cursos da escola, que podem procurar a Estação Cidadania (Rua 19, nº 135, no Vila Rica/Tiradentes); Telecentro do Retiro, na Avenida Antônio de Almeida, 1.181; Centro Oportunizar, na Rua 16, nº 245, na Vila Santa Cecília; e as unidades de Cras (Centros de Referência de Assistência Social) que têm telecentros; é possível se inscrever e fazer as aulas com acesso à internet e equipamentos, gratuitamente.

“Além disso, a equipe da CoordJuv-VR percorreu, durante o ano passado, as comunidades para apresentar a plataforma, passando por colégios estaduais, Cras e escolas municipais que atendem os anos finais do Ensino Fundamental para divulgar os cursos da Co.Liga”, contou Larissa Garcez, ressaltando que essas ações foram fundamentais para que Volta Redonda se destacasse entre os outros municípios do estado pelo número de jovens matriculados na escola.

O trabalho seguirá em 2024, e ainda em janeiro a coordenadoria levará os cursos da Co.Liga para quatro Cras do município. Os bairros beneficiados serão o Caieiras, no dia 18, às 9h e 14h; o Três Poços, no dia 22; o Vila Brasília, dia 25; e a Vila Americana, dia 30, sempre às 14h. As opções são “Design”, “Artes Visuais”, “Música” e “Patrimônio Cultural”. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjGCmVl9MQhWCXt3RPHwmH9cqxL67WMSqpFyUe11Cgz11kvw/viewform.