Com chegada do mobiliário, unidade deve voltar a funcionar ainda no primeiro trimestre - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 08/01/2024 17:42

Volta Redonda - Uma das obras mais importantes para a reconstrução dos serviços de saúde de Volta Redonda, a reforma e ampliação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho está praticamente concluída. A expectativa é que os detalhes finais – caso da instalação do mobiliário – sejam concluídos nas próximas semanas, o que permitirá que a unidade volte a atender ao público ainda no primeiro trimestre de 2024. Atualmente, quem precisa de atendimento de urgência e emergência na localidade está sendo atendido na Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) no mesmo bairro.

As obras na UPA Santo Agostinho têm um valor de R$ 2,7 milhões, com recursos provenientes do Governo do Estado do Rio. A unidade de urgência e emergência terá uma nova climatização em todas as salas, além da substituição dos itens de acabamento; modernização da sala de raios-x; criação de um Setor de Laboratório para maior agilidade nos resultados e apoio aos atendimentos médicos; e implantação do Setor de Esterilização, que vai evitar o deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação, mobiliário e equipamentos, como as 15 camas hospitalares que chegaram em dezembro.

Todas essas melhorias vão fazer com que a Unidade de Pronto Atendimento aumente em 45% sua capacidade de atendimento. Atualmente, cerca de 170 pessoas podem ser atendidas diariamente na Faetec; com a UPA novamente em funcionamento, a capacidade aumentará para cerca de 250 pacientes/dia, beneficiando não apenas os moradores do Santo Agostinho como também do Volta Grande e localidades próximas.

“Não medimos esforços para assegurar conforto e segurança ao paciente na busca de uma assistência de qualidade”, afirma a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a preocupação do governo municipal, desde 2021, em fazer da Saúde do município uma referência para o Sul Fluminense e o estado do Rio. “Estamos investindo em todas as áreas da Saúde e sabemos da importância da UPA para a população. Fizemos praticamente uma nova UPA, mais moderna, maior e melhor. Temos muito que agradecer o apoio do Governo do Estado, pois sem essa parceria seria tudo mais difícil”, afirmou.