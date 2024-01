Nesta terça-feira (9), o carro fumacê passou pelos bairros Sessenta e Monte Castelo - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 09/01/2024 18:17

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda recebeu nessa segunda-feira (8), o carro fumacê UBV (ultrabaixo volume) para bloqueio da transmissão da dengue no município. O veículo da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (SVEA), do Governo do Estado, já começou a percorrer as ruas do município e os primeiros bairros a receberem a ação foram Conforto e Ponte Alta. Nesta terça-feira (9), o carro fumacê passou pelos bairros Sessenta e Monte Castelo.

O carro permanecerá na cidade durante três semanas e os próximos locais a receberem o fumacê serão Aterrado, Jardim Paraíba, Dom Bosco e São Luiz nesta quarta-feira (10). O cronograma completo do carro fumacê UBV será divulgado nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr).

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaina Soledad, explica que é importante que os moradores do bairro deixem janelas e portas abertas. Recomenda-se ainda que animais, bebedouros e comedouros, além de roupas do varal, sejam retirados do quintal.

“O carro fumacê UBV é específico para o Aedes aegypti, combatendo os mosquitos vivos e bloqueando sua disseminação. É importante esclarecer que este fumacê é diferente do que as pessoas estão acostumadas, porque o fumacê UBV é utilizado em situações bem definidas para o controle do Aedes. Mas é fundamental que a população continue mantendo a vistoria dentro e fora de casa, pois o fumacê não atinge as formas imaturas (larvas) do mosquito”, explicou.

A coordenadora ressalta também que, juntamente com a ação do carro fumacê, é importante que os moradores mantenham vistoria semanal no quintal de casa, eliminando a água parada de objetos como garrafas, pneus, vasos de plantas, etc.

“O Aedes aegypti se reproduz na água parada e o ciclo de vida da larva do mosquito pode durar até uma semana, chegando à reprodução total do Aedes. A população deve ficar atenta também a caixa d’água, que muitas vezes fica no alto da casa. Ela deve estar tampada para evitar o depósito das larvas do mosquito”, acrescentou Janaina Soledad.