Ao todo, foram entregues 885 convocações oriundas da 93ª DP (Volta Redonda) e 727 da Deam - Jean Alves/Semop PMVR

Ao todo, foram entregues 885 convocações oriundas da 93ª DP (Volta Redonda) e 727 da DeamJean Alves/Semop PMVR

Publicado 09/01/2024 17:18

Volta Redonda - A Secretaria de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), fez a entrega de 1.612 intimações policiais em 2023. Ao todo, foram 885 convocações oriundas da 93ª Delegacia de Polícia Civil e 727 da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam). O serviço de entrega das intimações ocorre por meio de uma parceria entre a Semop e a Polícia Civil, e visa agilizar o trabalho de investigação.

Em comparação com 2022, houve um aumento de 25% no número de intimações entregues pela GMVR. Nessas convocações policiais, ficam de fora as intimações que envolvam crimes mais graves, bem como as que precisam ser entregues em endereços localizados em áreas consideradas de risco. Em ambos, o serviço fica a cargo da Polícia Civil.

“Essa parceria busca agilizar o trabalho das delegacias, pois entendemos que a entrega rápida das intimações pode impedir que ocorra um crime mais grave, além de combatermos a sensação de impunidade. Essa integração entre as forças de segurança da cidade também contribui para a elucidação dos casos, e vamos continuar avançando”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que elogiou o trabalho da Guarda Municipal com o resultado obtido em 2023.

“Parabenizo os guardas municipais que fazem a entrega dessas intimações, que não têm medido esforços para cumprir a entrega delas num curto espaço de tempo. Isso favorece o bom funcionamento de todo o sistema de segurança de Volta Redonda”, disse o secretário.