Até a próxima sexta-feira (12), serão realizadas 700 cirurgias no centro cirúrgico móvel instalado na Ilha São João - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 11/01/2024 12:11

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promove nesta semana a primeira etapa de 2024 do projeto “Revi-VER”, que oferece cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Até a próxima sexta-feira (12), serão realizadas 700 cirurgias no centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João. O “Revi-VER”, implantado no município em junho de 2021, já soma cerca de 14,5 mil cirurgias realizadas.

Os pacientes devem comparecer à Ilha São João na hora marcada e com o exame pré-operatório pronto. Após a operação, a equipe de enfermagem do projeto faz a primeira aplicação do colírio, que deve ser usado de hora em hora no primeiro dia. O frasco do medicamento é doado pela prefeitura, e a primeira consulta de revisão é feita no dia seguinte ao procedimento, também na Ilha São João.

Mais serviços

A etapa de janeiro do projeto também vai realizar 632 exames de biometria para o pré-operatório da cirurgia de catarata e 325 Capsulotomia Yag Laser, procedimento pós-operatório para tratar a opacificação da cápsula posterior do cristalino.

Além dos atendimentos na Ilha São João, serão realizados no Centro Oftalmológico Municipal, na Policlínica da Cidadania, localizada no Estádio Raulino de Oliveira, 430 OCTs (Tomografias de Coerência Óptica). O exame permite avaliar diversas estruturas oculares por meio da emissão de feixes de luz para obter as imagens.

Cirurgias de catarata no Hospital São João Batista

Ainda pelo projeto Revi-VER, estão programadas para o próximo sábado, 13, 30 cirurgias de catarata no Hospital São João Batista (HSJB). Os procedimentos no centro cirúrgico da unidade são indicados para pacientes com idade avançada e que possuem alguma comorbidade, entre elas cardiopatias, hipertensão arterial, AVC (Acidente Vascular Cerebral), Alzheimer e Parkinson. Por apresentarem este quadro clínico, esses pacientes precisam ser sedados durante o procedimento.