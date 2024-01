Motociclista fraturou tornozelo depois de atingir carro que fez conversão irregular e foi levado para o Hospital São João Batista - Reprodução/Semop PMVR

Publicado 10/01/2024 21:15

Volta Redonda - Imagens de uma câmera da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) poderão auxiliar a investigação da 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda) sobre um acidente de trânsito que deixou um motociclista ferido, na manhã desta quarta-feira (10), no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. O homem de 55 anos fraturou o tornozelo depois de atingir a lateral de um carro de passeio que fez uma conversão irregular, cruzando as pistas, e foi levado para o Hospital São João Batista (HSJB).

O acidente aconteceu na Rua Argentina, quando o motorista de um Celta fazia uma conversão irregular, cruzando as pistas em um local com faixa contínua. Após o acidente, o condutor do veículo de passeio manobra e deixa o local sem prestar socorro à vítima, de acordo com o boletim de ocorrência feito na delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal culposa, quando não há intenção.

“Esse é mais um caso de acidente de trânsito em que a autoridade policial poderá avaliar a conduta dos envolvidos. Que esse fato que registramos pelo sistema de monitoramento por câmeras sirva de exemplo para que possamos fazer um trânsito mais seguro e agir com prudência. É mais um acidente que poderia ter sido evitado”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.