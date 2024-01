Homem foi condenado por roubo a farmácia no bairro Aterrado, em março de 2017 - Reprodução/PCERJ

Publicado 10/01/2024 21:58 | Atualizado 10/01/2024 22:00

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam nesta quarta-feira (10) um homem condenado por um roubo a uma farmácia no bairro Aterrado, em março de 2017. O homem foi preso na Rua 5C, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda.

Os policiais, sob a coordenação do delegado titular Vinicius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto, cumpriram um mandado de prisão condenatória por roubo. O crime ocorreu no dia 2 de março de 2017, sendo o preso um dos participantes. Na época, detido pela polícia, ele confessou o crime. Depois do julgamento, ele foi condenado a sete anos de prisão.

O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.