Encontro de Folia de Reis de Volta Redonda acontece no próximo sábado (13), na Ilha São João, das 10h às 22h - Jean Alves/Semop PMVR

Publicado 11/01/2024 13:03 | Atualizado 11/01/2024 13:04

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) sediou nesta quarta-feira (10) uma reunião para definir o esquema de segurança do Encontro de Folia de Reis de Volta Redonda, que será realizado no próximo sábado (13), na Ilha São João, das 10h às 22h. A reunião contou com a participação de representantes das jornadas de Folia de Reis, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

O evento deste sábado irá reunir 20 jornadas de Folia de Reis e é promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que a ideia é repetir o mesmo modelo de sucesso nos eventos que vêm sendo feitos há dois anos em Volta Redonda.

“Estamos nos reunindo com os representantes das jornadas de Folia de Reis para fazermos um planejamento democrático e que possamos garantir o sucesso do evento de forma segura. É importante que cada coordenador tenha controle de sua jornada, e se precisar de apoio para o deslocamento a Semop se coloca à disposição para ajudar. A cidade é toda monitorada e vamos acompanhar através das câmeras todo o deslocamento dos grupos até a Ilha São João. No local, teremos o nosso ônibus de monitoramento, que vai captar imagens de toda a área do evento. Então todo esse planejamento gira em torno de realizarmos, mais uma vez, um evento de forma tranquila e segura para todos”, disse Luiz Henrique.

O comandante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), coronel Ronaldo Martins, destacou que a Ilha São João é o melhor lugar para a realização do evento em Volta Redonda.

“A Ilha São João é o melhor local, não é à toa que fazemos todos os eventos lá. É um ambiente monitorado e controlado, no qual nosso poder de resposta é muito mais rápido e dinâmico. Temos vários fatores inibidores de crimes. Não tivemos casos de furtos ou roubos nos últimos eventos realizados lá, por isso nós esperamos que seja mais um onde todos possam se divertir”, disse Martins.

Eventos seguros e para toda a família

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, lembrou que desde a criação da Semop, em 2021, a cidade realiza grandes eventos sem o registro de ocorrências graves. Ele atribui esse sucesso aos planejamentos prévios de segurança.

“Criamos uma normativa para que em todo evento seja realizado um planejamento de segurança. Isso nos ajuda a antecipar determinadas situações. O resultado é que nos últimos dois anos não tivemos ocorrências e os eventos foram totalmente seguro”, frisou o secretário. “Dessa vez, o encontro de Folia de Reis terá um palco maior, praticamente o dobro do ano passado; um som melhor; praça de alimentação; posto médico e ambulância; sem contar a presença da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do ônibus de monitoramento da Semop. Vai ser o evento da família de Volta Redonda, um dos maiores de todo o estado, e mostra o quanto o Poder Público valoriza a cultura da cidade.”

Também estiveram presentes na reunião os subsecretários municipais de Ordem Pública e de Cultura, subtenente Amauri Pego e Frederico Paschoeto; o comandante da GMVR, Silvano de Paulo; o subcoordenador da Operação Segurança Presente, sargento Bruno Fusco; e o 1º tenente da Polícia Militar, Raphael Almeida.