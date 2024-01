Obras representam investimento aproximado de R$ 15,4 milhões, com parceria entre prefeitura e governo do Estado - Cris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - A construção do Hospital da Criança de Volta Redonda segue a todo vapor. Os trabalhos chegaram em 70% do total, com previsão de entrega ainda este ano. Os trabalhos serão direcionados nesta semana para a parte da frente da futura unidade médica, onde serão retomadas as atividades de fabricação e montagem da estrutura metálica, lajes, fechamentos em alvenaria, instalações elétricas, hidrossanitárias e acabamentos diversos.

Ao todo, o prédio terá cinco pavimentos com 6.100 m² de área construída, com recepção própria, consultórios de atendimento, consultório de atendimento e de classificação de risco, sala de medicação, de emergência vermelha e de nebulização. Ao ser concluído, a unidade passará a funcionar de forma independente, ganhando áreas de repouso e de internação.

A engenheira responsável pela obra, Luzia Conceição de Oliveira, informou que os cinco pavimentos que compõem a unidade estão sendo construídos com estrutura metálica, lajes pré-moldadas e fechamento em alvenaria de bloco cerâmico, com acabamentos diversos.

“No segundo pavimento já está funcionando a cozinha e refeitório, que irão servir às duas unidades. Elas estão sendo utilizadas pelo Hospital Dr. Munir Rafful para que possamos adaptar a antiga cozinha para receber leitos hospitalares. Nessa etapa vamos trabalhar para terminar a frente da obra”, disse.

As rampas estão prontas, e as fachadas laterais (direita e esquerda), os fundos e fachada frontal estão concluídas, inclusive a parte da pintura, faltando apenas alguns retoques de acabamento. A cobertura da telha metálica já foi concluída, e as cinco caixas d'agua foram instaladas. A torre do elevador também está concluída, e a instalação do equipamento está prevista para o próximo mês.

“O segundo pavimento está pronto, incluindo os revestimentos, pisos, esquadrias, louças e metais, instalações hidrossanitárias, elétricas, de incêndio e de aparelhos de ar-condicionado”, explicou Luzia.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a unidade hospitalar será mais uma opção para quem busca de forma gratuita os serviços de saúde.

“Nosso objetivo é oferecer serviços de excelência para a nossa população. Com essa nova unidade vamos ampliar os cuidados com as famílias, justamente com nossos pequenos, que são o futuro de nossa cidade, afirmou Neto.

A unidade hospitalar

O Hospital da Criança ficará em terreno ao lado do Hospital Municipal Munir Rafful (HMMR), no Retiro. A construção da unidade, iniciada em 2016 e paralisada nos últimos anos, foi retomada pela atual gestão municipal. Trata-se de um investimento realizado graças a quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar do então deputado federal Delegado Antônio Furtado, que se juntam aos R$ 9,4 milhões do governo estadual por meio do projeto “Somando Forças”, da Secretaria das Cidades. A fiscalização da obra é de responsabilidade da Prefeitura de Volta Redonda, que participa com uma contrapartida de 5% em relação ao valor repassado pelo estado.