Visitas presenciais fazem parte do monitoramento, além de contato telefônico, e reforçam proteção das vítimas de violência - Divulgação/Semop

Visitas presenciais fazem parte do monitoramento, além de contato telefônico, e reforçam proteção das vítimas de violênciaDivulgação/Semop

Publicado 11/01/2024 18:47 | Atualizado 11/01/2024 18:55

Volta Redonda - A Patrulha Maria da Penha, formada por guardas municipais, fez 138 visitas a mulheres sob medida protetiva em Volta Redonda, no mês de dezembro. As visitas presenciais fazem parte do monitoramento, que também é feito por contato telefônico, e reforçam a proteção das vítimas de violência. Além da fiscalização do cumprimento dessas medidas, o trabalho, feito em conjunto com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), oferece assistências psicológica, jurídica e social.

O serviço especializado ainda entregou 47 medidas protetivas, encaminhadas pelo Juizado Especial de Violência Doméstica da Comarca de Volta Redonda. Ainda no mês passado, a patrulha, composta pela inspetora Wilma e pelo guarda municipal Oscar, realizou cinco acompanhamentos à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), cinco ao IML (Instituto Médico Legal) e um à Defensoria Pública.

Criada em outubro de 2016 pelo então comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e atual secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, a patrulha reforça a proteção às mulheres vítimas de violência em Volta Redonda.

“A Patrulha Maria da Penha visa proteger as mulheres e impedir que um crime mais grave ocorra, além de combatermos a sensação de impunidade. Todos devem dizer não à violência contra a mulher e precisamos que os casos de violência sejam denunciados. Por isso, é importante que as pessoas conheçam o trabalho da patrulha e confiem nos guardas municipais”, disse Luiz Henrique, informando que qualquer denúncia de irregularidades ou crimes pode ser feita através dos números: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).