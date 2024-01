Caso aconteceu nesta quinta-feira (11), por volta das 11h, em um estabelecimento no bairro Retiro - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 11/01/2024 20:36

Volta Redonda - Câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) ajudaram a localizar um motorista que encheu o tanque do carro e saiu sem pagar de um posto de combustíveis, em Volta Redonda. O caso aconteceu nesta quinta-feira (11), por volta das 11h, em um estabelecimento no bairro Retiro. Câmeras do circuito interno do posto flagraram a ação, enquanto os equipamentos de monitoramento da prefeitura conseguiram descobrir o paradeiro do condutor, que mora no bairro Casa de Pedra.

Foram utilizadas as câmeras de leitura de placas de veículo, as OCRs (Optical Character Recognition, Reconhecimento Ótico de Caracteres, em português). Através desses equipamentos, o secretário e subsecretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa e subtenente Amauri Pego, respectivamente, chegaram até o Siena vermelho utilizado pelo suspeito, que efetuou o pagamento de R$ 221,93 logo em seguida.

“Através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e de um levantamento que fizemos com base na placa do veículo, localizamos a casa do suspeito, que efetuou o pagamento. O caso foi resolvido com as medidas cabíveis. Mais um exemplo de sucesso do projeto ‘Cidade Monitorada’”, apontou o secretário Luiz Henrique.